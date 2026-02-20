20日13時現在の日経平均株価は前日比753.31円（-1.31％）安の5万6714.52円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は267、値下がりは1292、変わらずは33と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は160.44円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が148.41円、ＳＢＧ <9984>が122.74円、イビデン <4062>が34.63円、トヨタ <7203>が25.74円と続いている。



プラス寄与度トップは中外薬 <4519>で、日経平均を30.38円押し上げている。次いで住友電 <5802>が12.20円、大塚ＨＤ <4578>が7.69円、セコム <9735>が6.48円、ＩＨＩ <7013>が4.31円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は非鉄金属、医薬品、その他製品の3業種にとどまっている。値下がり1位は証券・商品で、以下、輸送用機器、空運、電気・ガス、銀行、その他金融と並ぶ。



※13時0分5秒時点



株探ニュース

