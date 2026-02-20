テイラー・スウィフト、IFPI年間世界セールス最多アーティストに4年連続選出、通算6回目 Mrs. GREEN APPLEが初ランクイン
テイラー・スウィフトが、IFPI（国際レコード産業連盟）による2025年の「Official Biggest-Selling Global Artist of the Year（年間世界セールス最多アーティスト）」に選出されたことが発表された。
【写真＆動画】恋人所属のチームが劇的勝利！テイラー・スウィフトがもみくちゃ＆熱烈キス！
テイラーの年間世界セールス最多アーティストの受賞は今回で通算6回目となり、4年連続となった。2025年は、12枚目のアルバム『The Life of a Showgirl』とツアードキュメンタリー作品『The End of an Era』のリリースにより、ストリーミング、フィジカル、デジタルの各フォーマットで世界的な支持を獲得した。
同チャートでは、Stray Kidsが自己最高位となる2位を記録し、3年連続でトップ5入り。バッド・バニーは5位で6年連続のランクインとなり、テイラー・スウィフト、ドレイク、SEVENTEEN、ザ・ウィークエンド、エミネムとともに、過去5年間すべてでチャート入りしているアーティストの一人となった。
そのほか、タイラー・ザ・クリエイターが12位で初登場。日本からはMrs. GREEN APPLEがアニバーサリーアルバム『10』のヒットを受け13位で初のチャート入りとなった。レディー・ガガは2020年以来となる10位での復帰となり、エド・シーラン（18位）、SZA（19位）、ジャスティン・ビーバー（20位）も再びランクインしている。
なお、テイラーの『The Life of a Showgirl』は2025年10月20日付「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位を獲得。自身初の同ランキング1位となった。
Mrs. GREEN APPLEの『10』は発売初日で59.2万枚を売り上げ、2025年7月7日付「オリコンデイリーアルバムランキング」1位を獲得し、2025年12月22日付の「オリコンデイリーアルバムランキング」で自身初のミリオンを突破。ロックジャンルの作品としては、『Mr.Children 2001-2005＜micro＞』（2012年6月18日付）以来、13年6ヶ月ぶり、令和初となった。
