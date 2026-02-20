お笑いコンビ「ヨネダ2000」が19日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。ネタ作りについて語った。

今月はザ・マミィの酒井貴士をマンスリーアシスタントに迎え、この日はヨネダ2000、デニス、グラビアアイドルでタレントの林ゆめがゲストで出演した。

ネタ作りについて問われ、誠は「去年のM─1の松浦亜弥さんのバスケネタで言うと、最初はドリカムがライブに楽器を忘れたみたいなコントをしようと思ってたんです」と説明。「たまたま袖にバスケットボールがあったから、バスケットボールだけでリズム刻んで大阪LOVERを歌うコント考えてたんですけど、漫才の方がいいかもって」と当初はDREAMS COME TRUEが題材だったと明かした。

ただ、愛が「物理的に（ドリブル）できなくて…。本当のバスケットボールだと一定に刻めなくて」と笑い、誠は「ボールは無理だってなって漫才だって。大阪LOVERだとリズムが難しかったので日本一明るい曲ってなんだろう？ってなったら『桃色片想い』でした。してみたらちょうどよくて、あややだったら愛さんのボール狙うかって」と経緯を語った。

その上で誠は「どうやってできたんだろう?ってちゃんと思い返していったら自分でも分からないぐらい。メモもしないので、話して作る、動いてみたいな」とネタは流れでつくっていくと説明。「いったん、あややがこう来たら愛さんはどう動く？やってみて、みたいな」と2人で話し合いながらネタができていくと語った。

MCの千原ジュニアが「あのリズム感、会場とか笑いで絶対ブレるはずやのに、全くブレへんのなんでなん？」と話を振ると、誠は「私がテクノが好きで聞いてて、ネタ作ってるときに自然と入ってくる。それを刻むのが、愛さん。バリトンサックスが大好きで」と話すと、愛も「学生時代に吹奏楽部で低音の楽器やってて、リズムを刻んで安定させる役割やってたんですよ。そこをやってた甲斐がネタにで出た」と笑っていた。