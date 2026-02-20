英警察に「公務上の不正行為の疑い」で逮捕された英チャールズ国王の弟アンドルー元王子（６６）が１９日夕に釈放された。英紙デーリー・メールが１９日、報じた。

アンドルー元王子ことアンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザー氏は、性的人身売買の罪で起訴され、小児性愛者の友人である故ジェフリー・エプスタイン元被告をめぐる公職における不正行為の疑いで同日朝から身柄を拘束され、事情聴取を受けていたとみられる。

テムズバレー警察は声明文で「公務上の不正行為の疑いでノーフォーク在住の６０代の男性を逮捕しました。逮捕された男性は現在、捜査下で釈放されています。また、ノーフォークでの捜索は終了しました」と述べている。

王位継承順位第８位のアンドルー元王子は２０１０年に香港、ベトナム、シンガポールへの公式訪問した際の報告をエプスタイン元被告に伝えたとの疑惑を受け、６６歳の誕生日に拘束された。

テムズバレー警察のオリバー・ライト副署長は「徹底的な調査を行った結果、公職における不正行為の疑いに関する捜査を開始した。私たちはパートナーと協力してこの犯罪容疑を捜査するにあたり、捜査の完全性と客観性を維持します。我々はこの件に大きな公共の関心があることを理解しており、適切な時期に最新情報を提供します」と釈放後の捜査継続を表明している。

兄のチャールズ国王は声明を発表し、元王子の公職における不正行為について深く憂慮しているとし、王室の「全面的な支援と協力」を当局は得ていると表明した。さらにこの件は法に委ねるべきであり、その過程にある限り「この件についてこれ以上コメントするのは適切ではない。一方で家族とともに国民への義務と奉仕を続ける」と述べている。