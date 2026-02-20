3児の父・つんく♂、焼きたての手作りパン披露「焼き色がプロ」「香りがしてきそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/20】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が2月19日、自身のInstagramを更新。手作りの焼きたてパンを公開し、注目を集めている。
【写真】天才音楽プロデューサー「焼き色がプロ」枝豆とチーズの手作りホカッチャ公開
つんく♂は「枝豆とチーズのホカッチャ、焼きたて〜！激うまぁ〜！！！」とコメントし、自家製パンを投稿。たっぷりのチーズと枝豆を練り込んだ、こんがりと美しい焼き色のホカッチャを披露した。
この投稿には「画面から香りがしてきそう」「焼き色がプロ」「枝豆とチーズは優勝」「焼きたては反則」「よだれが出そうなくらい美味しそう」「激うまの説得力がありすぎる」といった反響が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
