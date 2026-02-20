ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。競技後は涙を浮かべていたが、トレードマークの笑顔を取り戻して作った芸術的なポーズに、賛辞が集まっている。

感極まった坂本は演技後号泣。リンクサイドでは“りくりゅう”の三浦璃来と見つめあい、ハグする場面もあった。ただ表彰台に立つと、いつもの明るいキャラクターが爆発。本来銅メダリストがするはずの自撮りを主導し、ジャージに着替えて臨んだ会見では金メダルのアリサ・リウを囲んで、銅の中井亜美とハートマークを作った。

らしさあふれるポーズを海外専門メディア「ゴールデンスケート」が公式Xに公開すると、日本のファンからは賛辞が殺到した。

「なんだよこの尊さは！！ 今回のオリンピックは、本当に感動だらけだ！！」

「この写真めちゃくちゃいい！」

「ほんとに仲良いな、フィギュアの選手達は」

「こういうネタを沢山持ってるよね。坂本さんは！！」

「お茶目な3人素敵過ぎる！ フィギュアバンザイ」

「3人仲良しでハート作ってる姿が尊すぎて泣ける」

「幸せしか詰まってない みんなかわいい」

「実にZ世代感のある写真で私はとっても好き」

ライバル関係があっても、競技が終われば健闘を称えあう姿に「それにしても可愛すぎる！時代は変わったなぁ」といった声もあった。



（THE ANSWER編集部）