コンサバ派に推せる“この1枚”！【ハニーズ】40・50代のキレイ魅せ♡「上品カーデ」

春に向けて服を買うなら、サッと羽織れて温度調節しやすいカーディガンが正解かも。きれい見えを狙いたいコンサバ派のミドル世代には、【ハニーズ】の「上品カーデ」がおすすめ。パール風のボタンやツイード調の素材など、一点投入で清楚な雰囲気をまとえそうです。オンオフ使いやすいきれいめデザインは、お値段以上に活躍する予感。

パール風のボタンが上品なアクセントに

【ハニーズ】「パール風釦カーディガン」\2,980（税込）

上品な配色使いがポイントのクルーネックカーディガン。高級感のあるパール調ボタンも、フェミニンな雰囲気を漂わせます。ハイゲージで編み上げたニット素材で、お仕事シーンにもぴったり。UVカット機能が付いているため、紫外線が気になるこれからの季節に手放せなくなりそうです。

ジャケット感覚で着られるツイード風カーデ

【GLACIER lusso】「ツイード風クルーカーデ」\4,980（税込）

ハニーズの一部店舗でも買える大人向けブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からは、ジャケットライクに着られるツイード風カーディガンが登場。華やかなツイード風の編み地が、ミドル世代のきれい見えをサポートします。ゴールド色のボタンが上品で、高見えが狙えそう。すっきりとしたショート丈なので、幅広いボトムスと好相性です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M