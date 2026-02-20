義母「何食べたの？」孫との会話で夕飯ジャッジされモヤッ「実は、、、」夫の告白で、夕飯の評価が一変

今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。

A子さんは、テレビ電話で夕飯を確認しては嫌味を言ってくる義母にモヤモヤしていました。ある時のテレビ電話で、またもや嫌味を言われたA子さんですが、旦那さんの一言で夕飯の評価が一変。驚きの展開が待っていました──。

テレビ電話

私の義母は遠方に住んでいます。あまり頻繁に会うことはありませんが、小学生の子どもたちとは月に何度かテレビ電話で顔を合わせます。しかし、そのテレビ電話でモヤモヤすることがあったのです。

テレビ電話をするたび、義母は子どもたちに夕飯に食べたものを確認するのです。最初は子どもたちの好きなものを確認するためかと思っていましたが、ある時から「もっと野菜多めのご飯がいいよねー？」「たんぱく質が足りてないんじゃないー？」と、まるで孫との会話を通して私に嫌味を言っているように聞こえました。

夫の一言

ある時、二日連続で夕飯が麺類になったことがありました。子どもたちとの会話でそれを知った義母は「二日連続だと飽きちゃうよねー？ もっと色々食べた方が健康にいいよね」と苦笑しています。

日頃から健康に気遣う義母なので、色々と言いたくなるのかもしれません。でも、共働きで忙しい中、私たち夫婦なりに一生懸命作っている夕飯に対して嫌味を言われ、私はしんどい気持ちになりました。