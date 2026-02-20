ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われ、今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（シスメックス）が147.67点、合計224.90点で銀メダルを獲得した。競技後、涙する坂本を撮影しようとカメラマンが接近したが、アンバー・グレン（米国）がこれをガードする心優しい場面があった。

坂本は演技後に涙。座っていた所に優しく寄り添ったのがグレンだった。そこに、中継カメラマンが接近。坂本の様子を撮影しようとしたようだが、これにグレンが両手を振って、撮影しないように求めた。カメラマンはすぐに理解して引き下がった。

SNS上でこの場面が拡散されていたが、グレンはTikTokのある投稿に「仕事なのは分かってるけど、明らかにそっとしておいてほしい時でもグイグイ踏み込んでくるのは、正直どうかと思う」と苦言を記していた。

涙する4位・千葉百音にも寄り添うなど、他の選手への気遣いを見せたグレン。SPはミスもあり13位だったが、フリーではトリプルアクセル（3回転半ジャンプ）を成功させるなど147.52点をマーク。合計214.91点で5位まで順位を上げた。



