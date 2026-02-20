オフィスにも学校行事にも活躍する【ROPÉ】の「セレモニースタイルコレクション」はもうチェックした？

卒園式・卒業式、入学式の準備はOKですか？ セレモニー服を探すなら、汎用性の高い【ROPÉ】の「セレモニーコレクション」がおすすめです。大切な日にも着用できる高級感のあるアイテムながら、機能性が高く、オフィスシーンにも活用できるミニマルなアイテムを展開しているのが特徴。早速チェックしてみませんか。

NEWオケージョン服として、注目の「ジレ」をセレクト

ジレ\39,600・ブラウス\22,000・パンツ\26,400（ROPÉ）

今年らしいオケージョンスタイルに欠かせないのが、きちんと感がありながらも軽やかに着られる【ジレ】。

程華やかなツイード素材の【ジレ】なら、きちんと感と抜け感のバランスの取れた、自分らしいオケージョンスタイリングが完成します。緩やかな【ワイドパンツ】と合わせてこなれ感のあるスタイリングに仕上げてみてはいかがでしょう。

【ジレ】に使用されたさりげなくラメを効かせた生地は、高級感のある「尾州ツイード」の別注素材なのだそう。軽さを出しつつ派手になりすぎず、絶妙なバランスで織り上げているのでミニマルなスタイリングにぴったり。

キレイめなブラウスと合わせれば、卒入学式や保護者会などの学校行事にも活躍。カジュアルなTカットソーなどをレイヤードすれば普段使いもしやすく、【ジレ】は春コーデに欠かせないアイテムに。

今季は、ベージュカラーをより爽やかにアップデート！

ジャケット\36,300・中に着たドレス\49,500（ROPÉ）

ROPÉ定番の「ベージュカラー」は、今季よりクリーンな色味にアップデートされました。

シアー感のある素材を使用したランダムプリーツの軽やかな【ワンピース】に、ベージュカラーの【ノーカラージャケット】を合わせて清潔感のあるフォーマルスタイルに。

【ノーカラージャケット】はROPÉ人気の「ダブルクロス素材」を使用しています。

「ダブルクロス」とは、トリアセテートの平二重組織のこと。膨らみ感がありながらもドライタッチで、落ち感が際立つ高級感のある素材なんです。自宅での洗濯も可能。長く着られる良い素材です。

ROPÉでは、この便利な同素材を使用した【テーラージャケット】や、上のお写真でジレに合わせていた【ワイドパンツ】、そのほかにも【テーパードパンツ】など、様々な型を展開しているのでぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

ありそうでなかった「タイトスカート」がすっきりキレイな印象に

ジャケット\42,900・ブラウス\22,000・スカート\25,300（ROPÉ）

ほんのり大人なラメ感のある、尾州で織り上げた別注素材の【ツイードジャケット】に、ROPÉ人気の「ダブルクロス素材」を使用した、程よい丈感の【タイトスカート】を合わせて。深みのあるネイビーカラーで、オフィスにも、子供の学校行事にも、様々なシーンで活躍します。

スカートは昨年は【フレアスカート】を展開していたそうですが、今季は【タイトスカート】にアップデート。【ボウタイブラウス】と合わせれば、縦ラインが強調されて、ボディーラインがシャープに見えます。

【ボウタイブラウス】はシンプルですっきりとしていて、【ツイードジャケット】や【テーラードジャケット】にも合わせやすく、1枚持っていると便利。吸水速乾、防汚加工、制電性のある加工を施した機能性素材で、手洗い可能なのも嬉しいポイントです。

フォーマルな正統派ネイビールックもROPÉにお任せあれ

ジャケット\35,200・ドレス\3,3000（ROPÉ）

人気の「ダブルクロス素材」を使用したネイビーカラーの【ワンピースセットアップ】は、飽きのこないデザインで、フォーマルなシーンにもぴったり。

ほんのりフレアシルエットな【ワンピース】の丈感は、ふくらはぎ丈で美シルエットに。カラーは濃紺で、卒入学式や学校行事にも活躍間違いなしです。

程よく厚みのある生地で、ロングシーズン活躍してくれそう。手洗い可能なのも嬉しいポイントです。

合わせているジャケットはラウンドカラーで着丈もやや短めなので、ワンピースとの相性が抜群。フロントのホックを止めるとスキッパー風に着用できて、すっきりとこなれ感のある着こなしに。

ROPÉのセレモニー服は厳選された素材を使用し、組み合わせ方も自由自在なシンプルでエレガントなアイテムがたくさんそろっています。自分らしいオケージョンスタイルを見つけるにはぴったりのブランド。ぜひチェックしてみてください。

senior writer：Eiko Yanagibori