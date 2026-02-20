バッテリィズ、WBC前回大会は劇場の袖で観戦「楽屋にいたのに劇場のお客さんまで聞こえていた」
お笑いコンビ・バッテリィズは20日、都内で開催された「WORLD BASEBALL CLASSICTM OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-」メディア向けオープニングイベントに登壇。これまでのWBCで印象深く残っている場面を振り返った。
【集合ショット】嬉しそう！野球好きバッテリィズ＆川崎宗則ら
エースが興奮した場面は「吉田正尚の同点3ラン」で、「ちょっと泣いた」と振り返った。2023年大会準決勝の対メキシコ戦。3点を追う展開で吉田選手が低めの球をライトポール際に放り込んだ。エースは「3点差で、これ結構きついんじゃないか」と思っていたという。しかし劇的な場面となり「低めの球、難しい球をホームランにしてスリーランで同点。そして逆転で勝って。一番かっこよかったです」と目を輝かせた。
しかし、試合を見ていた場所は劇場の袖。エースが感動した場面について寺家が、「（WBCに）盛り上がりすぎて漫才してる人が『うるさい』って。楽屋にいたのにお客さんまで聞こえていた」と当時の様子を明かし、会場を笑いに包んだ。
オープニングイベントには元侍ジャパンの川崎宗則（※崎=たつさき）、モーニング娘。‘26の牧野真莉愛、森山未唯が登壇した。
【集合ショット】嬉しそう！野球好きバッテリィズ＆川崎宗則ら
エースが興奮した場面は「吉田正尚の同点3ラン」で、「ちょっと泣いた」と振り返った。2023年大会準決勝の対メキシコ戦。3点を追う展開で吉田選手が低めの球をライトポール際に放り込んだ。エースは「3点差で、これ結構きついんじゃないか」と思っていたという。しかし劇的な場面となり「低めの球、難しい球をホームランにしてスリーランで同点。そして逆転で勝って。一番かっこよかったです」と目を輝かせた。
しかし、試合を見ていた場所は劇場の袖。エースが感動した場面について寺家が、「（WBCに）盛り上がりすぎて漫才してる人が『うるさい』って。楽屋にいたのにお客さんまで聞こえていた」と当時の様子を明かし、会場を笑いに包んだ。
オープニングイベントには元侍ジャパンの川崎宗則（※崎=たつさき）、モーニング娘。‘26の牧野真莉愛、森山未唯が登壇した。