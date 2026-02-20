トランプ大統領が“UFO文書”公開を指示　オバマ元大統領の「宇宙人は実在」発言受け「オバマ氏が機密情報漏らしたのは事実」

アメリカのトランプ大統領は19日、地球外生命体などに関するあらゆる政府文書を特定し、公開する手続きを開始するよう関係省庁に指示すると明らかにしました。

トランプ大統領は自身のSNSで「非常に大きな関心を踏まえ、関係省庁に対しエイリアンや地球外生命体、未確認異常現象などに関するあらゆる政府文書を特定し、公開に向けた手続きを開始するよう指示する」と投稿しました。

トランプ氏の投稿はオバマ元大統領が14日に公開されたポッドキャストのインタビューで「宇宙人は実在する。私は見たことがない」などと発言したことを受けたものとみられます。

トランプ氏は投稿に先立ち行われた記者団からの質問に対し、宇宙人が「実在するかはわからない」と答えていました。

トランプ大統領：

（Q.宇宙人は実在するのか？）実在するかはわからない。ただオバマ氏が機密情報を漏らしたのは事実だ。それは許されない行為だ。重大な過ちを犯した。機密情報を持ち出したんだ。私は知らない。

トランプ氏は、「機密を解除することで、オバマ氏をトラブルから救うかもしれない」などとも述べていますが、アメリカでは連邦議会で未確認飛行物体に関する公聴会が開かれるなど根強い関心があるだけに、政府資料の公開は注目となりそうです。