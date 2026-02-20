北斗晶、夫・佐々木健介と浅草でもんじゃを堪能「2人で3回リピートした」

タレントの北斗晶が19日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの佐々木健介と浅草でもんじゃ焼きを堪能した日の出来事をつづった。

この日、北斗は「用事があり2人で東京に出ました〜」と佐々木と外出していたことを報告。「浅草の近くだったので【もんじゃ食べよう〜】と2人で適当なお店を見つけて入ってみました〜」と明かした。

店内は「若い人ばっかりでおじさんとおばさんデートは私達だけだったけど」とつづりつつ「若い子が沢山いるって事は人気がある証拠」とコメント。メニューについては「明太子もんじゃ ネギと紅生姜もんじゃ」を注文したことを写真とともに説明し「やっぱり、明太子もんじゃが1番好きです ベビースターとお餅をトッピングしてね」とお気に入りの食べ方を紹介した。

さらに「ちょっとおやつのつもりが…かなりガッツリ食べちゃいました」と明かし「これ2人で3回リピートした」と告白。「正直、食べようと思えばまだまだ食べられた」と食欲旺盛な様子をつづった。

続けて「浅草に帰り道に行ったのはこれを買いに行ったのよ〜」と歯ブラシを購入したことを報告し、その歯ブラシについて「今、我が家は全員がこのかなや刷子の歯ブラシを使っていてね」と説明。「これを使うようになってから、歯がピカピカ」「口の中のさっぱり感も凄いしヌメヌメとか全くないのよー」と絶賛し「この歯ブラシ最強なので健之介ファミリーとすーちゃんにもお土産に買いました〜」と明かした。

最後に「さて欲しい物も買えたし夕食作り頑張ります〜」と意気込みをつづり、ブログを締めくくった。