吉永小百合『写真集』重版決定 篠山紀信さんがとらえた“究極の美” 直筆サイン本も
昨年11月に発売された俳優・吉永小百合（80）の写真集『吉永小百合』（世界文化社）の重版が決定。これを記念して、直筆サイン本の店舗限定発売が決定し、きょう20日から予約を開始した。
【別カット】浴衣がはだけて…美しすぎる吉永小百合
本作は、稀代の写真家・篠山紀信さんが1972年から95年にかけて、時を超える究極の美をとらえた、詩情あふれる珠玉の写真群と、吉永の出演映画全124作品の軌跡おさめたもの。さらに、吉永自身が綴る篠山さんへの追悼文や、俳優人生を振り返る貴重な文章も収録。日本を代表する国民的女優の軌跡と、色褪せない美しさを結晶させた永久保存版となっている。
この重版を記念して吉永の直筆サイン本を、店舗限定（有隣堂書店／三省堂書店／大垣書店）で、きょう20日より販売予約を開始する。
【別カット】浴衣がはだけて…美しすぎる吉永小百合
本作は、稀代の写真家・篠山紀信さんが1972年から95年にかけて、時を超える究極の美をとらえた、詩情あふれる珠玉の写真群と、吉永の出演映画全124作品の軌跡おさめたもの。さらに、吉永自身が綴る篠山さんへの追悼文や、俳優人生を振り返る貴重な文章も収録。日本を代表する国民的女優の軌跡と、色褪せない美しさを結晶させた永久保存版となっている。
この重版を記念して吉永の直筆サイン本を、店舗限定（有隣堂書店／三省堂書店／大垣書店）で、きょう20日より販売予約を開始する。