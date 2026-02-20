平和評議会の初会合に臨むトランプ米大統領＝19日/Saul Loeb/AFP/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領がイランに対してレッドライン（越えてはならない一線）を宣言してから1カ月以上が経過した。

トランプ氏は、イランが抗議者を撃てば「痛いところを強烈に攻撃する」と述べた。抗議者らに対しては「支援が向かっている」と思って抗議を続けるよう呼びかけた。

トランプ氏はそれらの約束を果たしていない。1月中旬に「殺害は止まった」と主張したが、イランは抗議者の殺害を続けた。同氏はその後数週間、抗議者について語ることをほぼやめた代わりにイランが核兵器を保有できない理由について語るようになり、合意に達しなければ「悪いこと」が起きると再三脅した。

状況はついに重大な局面を迎えているようで、トランプ氏は近く決断を下すと示唆している。しかしトランプ氏の選択は、遅ればせながらもレッドラインを守らせるか、あるいは政治的に極めて厄介な行動を取るかということになる。

イランを攻撃するということはそういうことだからだ。

これまでの経緯を整理する。米国とイランの間接協議がスイス・ジュネーブで行われた2日後の19日、トランプ氏は行動するかどうかの決定期限を示した。「おそらく今後10日で判明する」。同氏は自身が主導する「平和評議会」の初会合でそう述べた。

CNNが18日に報じたように、米国は今週末にもイランを攻撃する態勢ができているが、トランプ氏は最終決定を下しておらず、補佐官や側近の意見を聞きながら軍事行動の賛否を非公式に議論している。

米国民はこれまで、昨年6月のイラン核施設への攻撃や、昨秋以降の麻薬密輸船とされる船舶への超法規的攻撃、さらには先月のベネズエラのマドゥロ大統領の排除など、トランプ氏の対外攻撃を概して受け入れてきた。これらは手放しで支持されたわけではなかったが、重荷になったわけでもなかった。

ただし、イランに関してはより大きな政治的リスクを伴う。

先月実施された三つの世論調査は、米国民がイランへのさらなる関与に強く反対していることを示している。いずれも反対と賛成に倍以上の差がみられるのだ。

イプソスの調査によると、米国民の42%はイランの抗議者弾圧への対応としてのミサイル攻撃に反対している（賛成は16%。10人中4人は中立）。

CBSニュースとユーガブの調査では、抗議者を支援するための軍事行動に67%が反対と答えた（賛成は33%）。

クイニピアック大学の調査では、登録有権者の70%が、たとえ抗議者が殺害されたとしても米国は関与すべきではないと答えた（関与に賛成との回答は18%）。

これら三つからはトランプ氏のレッドラインに対するかなり強い拒否反応がみてとれる。3番目の調査では共和党支持者でさえ53%が反対した（賛成は35％）。

これらの数字は、同じ調査機関の一部がトランプ氏の最初のイラン攻撃についてはるかに拮抗（きっこう）した結果を示していた点をふまえると、特に際立っている。6月の攻撃が実行された数日後に行われたクイニピアック大の調査では、登録有権者の42%が攻撃を支持しており、今回の倍だった。

では何が違うのか。

6月の調査では、より深い関与が何を意味するのかについての忍耐が明らかに欠如し、恐怖があった。

以前のCBSとクイニピアック大の調査では、回答者の約10人中8人がより広範な戦争について少なくとも「ある程度」懸念しており、共和党支持者でも10人中6人が懸念していた。

CBSの調査では、米国民の71%が攻撃をきっかけとしてイランが米国に対して攻撃を始めると考えていた。

ロイターとイプソスの調査では、イランが報復として米国の民間人を標的にすることについて79%が少なくとも「ある程度」懸念していると答えた。

さらにCNNの調査によると、限定的な攻撃でさえ有効だと確信されているわけではなかった。58%は、攻撃によってイランの脅威が増す可能性が高いと答えた（27%は脅威が減ると回答）。

これらの数字からは、米国民が攻撃に全く熱狂していないという全体像が浮かび上がる。実際、米国民はその意義を必ずしも理解せず、攻撃がもたらしうる事態を恐れていた。しかし攻撃がごく短期間で終わったためか、一定の支持は得られていた。

ベネズエラでのマドゥロ排除作戦に関する世論調査も同様だったのは、任務が短期間で終わったことが一因とみられる。ベネズエラにおける米国の行動に関する調査でも、同国の将来へのより深い関与については相当に懐疑的な見方が示されていた。

トランプ氏がイランにレッドラインを守らせることにどれだけ本気なのかは今後数日で分かるかもしれない。明らかなのは、トランプ氏が自らを困難な政治的選択に追い込んだということだ。

すでに一段と人気の落ち目にある大統領が、極めて不人気な公約の実現を検討している。

本稿はCNNのアーロン・ブレイク記者による分析記事です。