G−DRAGONの初中東公演を現地主要メディアが特集した。17日にアラブ首長国連邦（UAE）ドバイのメディアシティ・アンフィシアターで開催された「KRAZY SUPER CONCERT」にメインアーティストとして出演した。

今回のステージは、初めて中東地域で披露した公式公演。米国の音楽専門メディア・ビルボードは、同イベントのグローバル展開を取り上げ、G−DRAGONに注目した。米国の経済紙フォーブスも、K−POP代表アーティストの市場影響力拡大事例として紹介した。

現地の報道も熱かった。ドバイを拠点とする代表的な英語メディアのガルフ・ニュースや現地の文化・ライフスタイル専門メディアのタイムアウトドバイが公演のニュースを主要な文化のトピックとして報じた。またUAE全域を代表する有力日刊紙Khaleej Timesやアブダビを拠点とする国営英語メディアのザ・ナショナルなども、関連ユースを大きく報じた。

韓国メディアのニュースエンは20日「G−DRAGON初の中東ステージに対する現地と世界の高い関心とグローバルアーティストとしての地位が証明された。世界を舞台に活躍してきたが、その範囲を中東まで広げた」と報じた。