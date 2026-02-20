【ユウカ（体操服）】 予約期間：2月20日～3月4日 ※予定数に達し次第受付終了 3月 再販予定 価格：19,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「ユウカ（体操服）」を3月に再販する。予約期間は3月4日まで。価格は19,800円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属、セミナーの会計担当「ユウカ」が晄輪大祭参加のために体操服に着替えた姿を、1/7スケールフィギュア化したもの。2025年10月に発売した商品の再販品となる。

なびく髪やジャージの立体的なシワ感、健康的な脚の造形と柔らかな肌の質感はどの角度から見ても見ごたえは抜群で、ロボットやペットボトルなど小物の造形も忠実に再現しており、台座に人工芝素材を用いたことで晄輪大祭の雰囲気そのままに飾ることができる。

なお今回の再販品はグッドスマイルカンパニー公式ショップのみの販売となり、販売予定数に限りがあるため、予定数に達し次第受付終了となる。

「ユウカ（体操服）」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約240mm（台座含む）

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※画像はイメージです

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。