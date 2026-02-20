明日21日(土)からの3連休、東海地方は日中は晴れて、行楽日和が続きそうです。気温は大幅に上がり、春本番の陽気となるでしょう。服装選びやスギ花粉の飛散にも注意してください。連休明けの24日(火)以降は、短い周期で雨が降り、恵みの雨となりそうです。

今日20日(金)はスッキリしない

今日20日(金)の東海地方は、雲が広がっていますが、日差しが届く所が多くなっています。

午後は、気圧の谷の影響で、雲が多くなりそうです。一部では、にわか雨があるでしょう。

今朝は、氷点下の冷え込みになりましたが、日中は気温が上がり、最高気温は10℃を超える所が多くなる見込みです。風が穏やかなため、昨日19日より寒さは控えめになるでしょう。

3連休の初日 21日(土)は行楽日和に

3連休初日の21日(土)は、高気圧に覆われるため、一日を通してよく晴れそうです。

朝晩は冷えますが、暖かな空気が入るため、日差しと共に気温はぐんぐん上がる見込みです。最高気温は、名古屋と岐阜で17℃、津で14℃、静岡で15℃の予想です。一気に春の陽気となり、日中は上着いらずで過ごせそうです。

また、高山でも14℃まで上がるなど、山間部の地域も、気温が急上昇する見込みです。積雪が多く残る地域では、雪解けが進みます。なだれや融雪による冠水などに注意してください。

22日(日)〜23日(月・祝)の天気や気温

22日(日)は、高気圧は東へ離れ、西から前線が近づく見込みです。東海地方は、午前中は晴れますが、午後は湿った空気が入るため雲が多くなるでしょう。夜遅くになって、雨の降る所がある程度で、明るいうちは雨の心配はない見込みです。

23日(月・祝)は、朝にかけて前線が通過するでしょう。朝にかけて、一時的に雨の降る所がある見込みです。日中は、前線は東へ離れ、西から高気圧に覆われるため、すぐに晴れ間が戻るでしょう。

22日(日)から23日(月・祝)は、土曜よりも、さらに気温は上がり、最高気温は20℃前後まで上がる所がありそうです。

週間花粉飛散予測 静岡県で「非常に多い」予想

3連休中のスギ花粉の飛散は、明日21日(土)は静岡県で「多い」、三重県で「やや多い」予想となりそうです。22日(日)は、静岡県で「非常に多い」、三重県と愛知県の一部で「やや多い」予想です。

なお、23日(月・祝)には、西日本を中心に、薄い黄砂が飛んでくる可能性があります。東海地方も、僅かながら黄砂が飛ぶおそれがあり、花粉と合わさって、アレルギー症状が悪化する恐れがあります。万全の対策をしてお過ごしください。