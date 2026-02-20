2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」が、2026年4月1日以降段階的に施行される予定です。しかし、年金制度になんとなく疑問を持っているという方も多いのではないでしょうか。確定拠出年金アナリストの大江加代さんは「誤解にもとづいた炎や煙は私たちの心に『年金はあてにならない』というイメージを強く残し、老後への不安から現在の暮らしを楽しむという幸福を奪うことさえあり、非常にもったいないこと」と指摘しています。そこで今回は、夫の故・英樹さんとの共著『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』より、一部を抜粋してお届けします。

【図】公的年金がなかった場合の負担額の例。3人兄弟と一人っ子の違いは…

もし公的年金がなかったら？

仮にもし公的年金という制度が今、なかったとしたら、一体どういうことになるでしょう？

下図にＡさん、Ｂさんという２人の例を考えてみました。どちらも30歳で両親はいずれも65歳、生活費が年間３００万円というところも同じです。

違いはＡさんが３人兄弟でＢさんが一人っ子ということ、そしてＡさんの両親は75歳まで存命ですが、Ｂさんの両親は90歳まで長生きしたという条件です。

Ａさんの場合、両親のこれから10年間の生活費は３００万円×10年＝３０００万円です。年金制度があれば、このお金の大部分は年金でまかなえますが、年金のない世界という前提なので、この３０００万円を兄弟３人で分担します。１人当たり１０００万円ということになります。これなら何とかなるかもしれません。

Ｂさんの場合

ところがＢさんの場合だとこうはいきません。

90歳まで存命だった場合、ここから25年間の生活費を計算すると３００万円×25年＝７５００万円という巨額な金額になります。



『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』（著：大江英樹、大江加代／ワニブックス）

しかもＢさんは一人っ子ですから、この金額を全部自分でまかなわなければならないことになります。この金額を両親のために準備するというのは、まず不可能でしょう。

もちろん、ここでは話をわかりやすくするために極論をお話ししています。実際にはもし年金制度がなければ親が自分の老後に備えてかなりの金額を蓄えるでしょうから、ここでお話ししたような極端なことにはならないと思います。

問題なのは…

ただ、問題なのは親がお金を準備してくれているかどうかは、子供の力ではどうしようもないということです。さらに言えば、兄弟の数や親の寿命も自分の力では決めることはできません。

つまり、自分の努力や心がけではどうにもならないことによって将来の自分の生活状況が決められてしまうということになりかねないのです。

年金制度があれば、少なくとも親は年金保険料だけは払うでしょうから、生活に最低限必要な年金は給付されます。兄弟の数は何も関係ありません。親がどれだけ長生きしようが、給付は終身ですから問題はありません。

親の心がけ、寿命、そして兄弟の数といった自分の力ではどうにもならないことによって社会的な格差が生じるということがあってはなりません。そのための社会保険制度であり、公的年金なのです。

「だったら生活保護でいいんじゃない？」という誤解

若い人の中には「もらえるかどうかわからない年金のために保険料を払うぐらいなら、そんなもの払わずに、将来は生活保護受けた方がいいんじゃない？」という人もいます。しかしながら、これは大きな誤解なのです。

生活保護というのは、申請さえすればすぐに認められて支給されるというものではありません。何せ税金からまかなわれるわけですから、かなり厳格な調査が行われます。それは「ミーンズテスト（資力調査）」と呼ばれるもので、その人の収入や持っている資産だけでなく、家族や親族との関係やこれまでの人生について洗いざらい調べられるという厳しい調査なのです。

それに生活保護には「補足性の原理」というものがあり、働いて収入を得たり、社会保障や援助金等があったりした場合、その金額に応じて給付が打ち切られます。たとえば、東日本大震災の時に東京電力から支給された補償金が収入とみなされて、生活保護が打ち切られたこともあります。社会保険のように自分で保険料を負担した結果得られる給付と異なり、多くの人によって負担された税金から支払われることになるため、その運用が厳格になるのは当然と言っていいでしょう。

実際に２０２３年の時点での生活保護費負担金は３.６兆円ですが、この内の半分は医療費で、生活扶助として支給されている金額は１兆８０００億円弱です（※１）。我が国の社会保障給付費は全体で約１３７.８兆円（２０２４年予算ベース）ぐらいですから、生活扶助として支給されている生活保護費は社会保障給付費用全体の１％程度しかありません。

人生１００年時代、引退してからずっと窮屈に暮らす未来を望みますか？

「年金保険料なんか払わなくても生活保護を受ければいいや」というような甘い考えは持たない方が良いと思います。

（※１）「生活保護制度の概要等について」（厚生労働省）

https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/001508773.pdf

※本稿は、『知らないと損する年金の真実 - 改訂版 2026年新制度対応 -』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。