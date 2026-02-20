2026年2月6日から22日まで、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックが開催されています。開催国であるイタリアは、食をテーマに掲げた万国博覧会が開催されるなど、地域に根ざした食材や伝統の料理法が受け継がれた＜食の多様性＞が魅力の一つです。そこで今回は、龍谷大学政策学部・大石尚子教授の著書『イタリア食紀行-南北１２００キロの農山漁村と郷土料理』から一部を抜粋し、その魅力に迫ります。

【写真】ファーベ（そら豆）とチコリエ（チコリ）を使った素朴な郷土料理「ファーベ・エ・チコリエ」

* * * * * * *

ランチは家でマンマの手づくり

日本のビジネス街では、昼時になるとオフィスワーカーで飲食店は一気に満員になる。イタリアでは、馴染みのない光景である。そもそもビジネス街に飲食店がそれほど立ち並んでいない。ミラノのような大都市は別だが、地方都市では、多くはいまだにランチを家に食べに帰る。日本のように2時間かけて通勤してくる人も少なく、職住近接しているからだ。

学校も授業は遅いお昼までである。子どもたちは家に帰って食事をとる。そのため、学校の周りの道路は、子どもを迎えにくる親（祖父母のことも多い）の車で渋滞が起きる。イタリアでは、道の混雑が、朝夕の通勤・帰宅ラッシュに昼を加えた3回あるのだ。それほど昼は、家にご飯を食べに帰る人たちが多い。

もちろん、イタリアでもファストフードや中食は増えている。特に都会の若い人たちは調理済みのランチを電子レンジでチンすることもある。しかし、地方では、ランチはマンマが家族の料理をつくって待っている。マンマは、子どもたちの帰るタイミングに合わせてパスタを茹でる。連絡なく帰宅が遅れると、「どうして連絡しないの? パスタが伸びちゃうよ！」と怒られること必至だ。

イタリア人はパスタに関しては、茹で加減や入れる具材の種類にこだわりが強い。それぞれの家庭や地域によってレシピが微妙に違う。出身地の異なる者同士が、パスタのつくり方談義で盛り上がる場面に出合うのも珍しくない。家庭にそれぞれの味があると同時に、地域の味がある。地域の食材と料理法とは切っても切り離せない関係にある。場違いの具材を入れたりすると、それはもはやその土地の料理ではなくなってしまう。

ローマの伝統パスタ、カーチョ・エ・ぺーぺは、黒胡椒とペコリーノチーズだけのシンプルな一品である。たっぷりと削ったチーズを茹であがったパスタと和える。熱と水分でチーズがほどよく溶けてパスタに絡む。この手軽に調理できるパスタは、カルボナーラと並び、ローマの代表料理である。カーチョ・エ・ペーペにカルボナーラのようにパンチェッタを加えれば、別物になってしまう。「ちょっとパンチェッタを足したら、もっと美味しくなるのでは」と思うのだが、ローマ人はそのルールを崩さない。チーズも、牛ではなく、羊のミルクでつくったペコリーノチーズが定番だ。

「地域の顔」である郷土料理

南イタリアのちょうど長靴の踵の辺りにあるプーリア州は、パスタづくりに欠かせないセモリナ粉とオリーブオイルの大産地である。生産量は国内一であるオリーブは、プーリアの中でさえ地域ごとに種類が違う。各地域に土着の単一品種があるのだ。

野菜の生産も活発で、多種多様な地域野菜が栽培されている。野菜をメインに使う郷土料理も多い。ファーべ・エ・チコリエは、ファーべ（そら豆）のピューレと、くたくたに茹でたチコリエ（チコリ）をニンニクで炒め、半々に皿に盛り付ける。これにオリーブオイルをかけて食べる。

素朴な郷土料理だが、病みつきになる。そら豆の甘み、チコリエのほのかな苦味、土着オリーブオイルの風味――この味覚はこの地域でしか出せない。プーリア人にとっては故郷の味である。里帰りすると必ずマンマにつくってもらう、まさに母の味である。余計な調味料は入れない。



『イタリア食紀行-南北１２００キロの農山漁村と郷土料理』（著：大石尚子／中央公論新社）

イタリア人は、自分たちの地域の誇る伝統料理に関しては超保守的である。「地域の顔」である郷土料理は、その土地の出身者には自分のアイデンティティに関わる。

まちにあふれるメルカート――野菜・畜産・魚介

イタリアの暮らしの楽しみの一つに、露店が街中の広場や道沿いに立ち並ぶメルカート（市場）のそぞろ歩きがある。都会でも田舎町でも、多くは週末に地域の中心となる広場や下町の通りで開催される。

野菜、食肉、魚介類、チーズや生ハム・サラミなどの加工品、オリーブの実などを売る専門店が並ぶ。日本のような袋詰め商品はなく、ほぼすべて量り売りである。客の多くは、一週間分の食材を買い込む。葉物野菜でも、キロ単位で購入し、ビニール袋がいっぱいになる。大抵は夫婦で買い物にくる。品定めをする奥さんの後ろを、旦那さんが両手に買い物袋をいくつも抱えてついていく。こうした微笑ましい光景は、土曜日の朝の風物詩である。

筆者がミラノに住んでいた時も、土曜日には上司と近所のメルカートに出掛けた。この上司は、日本で初めてファッション・コンサルタントという職業を創った日本人女性だが、1970年代末に単独でイタリア人社会に飛び込み、海外デザイナーのコレクションをイタリア一流メーカーと創り上げるなど、その地位を築いていった。さまざまな分野・階級の人と交流があり、イタリア人の暮らし方や文化（特に食）に精通していた。鮮魚店や青果店で新鮮な食材を買い求め、上司のお宅でイワシのカルパチョや旬のサラダ、パスタソースなどをつくるのを手伝い、料理法を教わった。このように朝市で旬の新鮮な食材を買って、午前中一杯かけて料理を楽しむ、という週末の習慣がイタリアにはある。

ミラノのような大都市でも、小さな田舎町でも変わらない。メルカートを歩くと、今どの野菜が旬を迎えているのか、一目瞭然である。イタリア料理には欠かせないトマトでも、旬の夏場を過ぎると店頭から姿を消す。こうして季節ごと、地域ごとに違う食材が手に入るからこそ、マンマたちは、その土地に根づいた料理に腕を振るうのである。日本には「身土不二」という言葉がある。人間の身体と土地は切り離せないものであり、その土地で季節に採れたものを食べることが健康な体をつくるという意味だ。イタリアのこうしたメルカートで食材を調達する生活文化はまさに身土不二そのものだ。

日本でも1980年代までは、どの地方都市にも、青果店、精肉店など専門店が軒を連ねる市場や商店街があった。しかし、80年代以降、買い物先の主流は、商店街から何でも揃う食品スーパーマーケットへと移行し、地域性を育む買い物の場は失われてしまった。今では、どの地方都市でもシャッター街化した商店街の再興が課題となっている。

中小企業庁の商店街実態調査によると、商店街空き店舗数の割合の全国平均は、1995年にはすでに6.9％となっており、2009年には10.8％に上る。どこのスーパーに行っても、同じ産地の似た食材が通年並ぶ。便利だが、季節ごとの、あるいはその土地ならではの特性が消える事態につながっている。さらに、日本ではコンビニエンスストアの普及とともにコンビニ食が浸透し、中食による料理の機会の減少も、その要因となっているだろう。

暮らしは変わっていない

イタリアでは、都市近郊に農業地帯が広がっている。農家が地元産の、旬の新鮮な野菜を直販、あるいは青果店が農家から直接仕入れて販売する。それゆえメルカートはいまだに存在し、成り立つのだ。もちろん、イタリアでもグローバル化の煽りを受けて、都市部では、街中にあった青果店や食材専門店はスーパーに業態を変えている。日本では1980年代に、酒屋や米屋などの専門店の多くがコンビニエンスストアに変わっていったが、それと同様にイタリアではスーパーマーケットに業態を変えた。

それでも、暮らしは変わっていない。筆者が住んでいた南イタリア最大の工業都市バーリでは、こうした近所の小さなスーパーは、朝8時には開店し、13時頃には一度シャッターが閉まり、再開は16時頃。つまりお昼休みをとる。スーパーといえども、暮らし方は変わらない。

そして、野菜売り場には調理しやすいように処理したり、扱いやすい大きさにカットしたりするような野菜専門スタッフがいる。また、肉や生ハム類、チーズなどは、専門店が入っており、職人がその場で生ハムの塊をスライスし、チーズ、パンを量り売りしてくれる。つまり、形態はスーパーに変わっても、均等にパックされていない元の姿の食材を目にする機会がある。

さらに今では、ミニスーパーマーケットから、オーガニックなどの食材専門店に戻す動きも現れてきた。バーリでそのような店主にインタビュー調査をしたことがあるが、「地域の人々との結びつきこそ、お店の醍醐味。スーパーでは、客に食材の説明もできない。自分で産地に行って生産者と話をし、信頼のおける生産者から産品を仕入れる。地域に根ざしたお店として、地域の人々に貢献したい」と語ってくれた。



バーリにある昔スタイルの八百屋（写真：『イタリア食紀行-南北１２００キロの農山漁村と郷土料理』より）

買い物という行為は、ただものを手に入れるという意味だけでなく、人との対話や食材を知り知識を増やす機会ともなっているのだ。メルカートや八百屋がいまだに暮らしに欠かせないものとして存在するのは、日常の暮らしの楽しみになっているからだろう。

※本稿は、『イタリア食紀行-南北１２００キロの農山漁村と郷土料理』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。