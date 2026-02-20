MLB・ホワイトソックスのショーモン打撃コーチが、村上宗隆選手の練習に臨む姿について称賛しました。

キャンプ4日目を迎えた村上選手。この日は早出の特守から練習をスタートし、打撃練習など様々なメニューをこなします。ライブBPでは昨季までDeNAに在籍していたケイ投手とも対戦。快音ならずも、その後も1時間の特打をこなすなど、汗を流しました。

ショーモン打撃コーチは、村上選手の第一印象について「本当に努力家」とコメント。続けて「決して練習を避けることがない。自分から積極的に情報を求めていますし、こちらが用意しているリソースも活用しようとしています。どちらかというと、彼をケージに“入らせる”よりも、“もういいから一度出て、少し呼吸しろよ”と声をかけることのほうが多いくらいです。それだけ本当によく練習します。その姿を見るのは本当に楽しいですね」と語りました。

ホワイトソックスは翌日である日本時間21日に、カブスとのオープン戦初戦を戦う予定。村上選手も出場予定ですが、カブスでも鈴木誠也選手が出場予定となっており“侍ジャパン対決”も注目です。