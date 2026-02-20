詩人の伊藤比呂美さんによる『婦人公論』の連載「猫婆犬婆（ねこばばあ いぬばばあ）」。伊藤さんが熊本で犬3匹（クレイマー、チトー、ニコ）、猫3匹（メイ、テイラー、エリック）と暮らす日常を綴ります。今回は「旅の疲れ」です（画：一ノ関圭）

* * * * * * *

二十五日間、家を離れて巡業していた。

この円安にわざわざヨーロッパに行き、ナニあたしが最初に海外に出たときは一ドル二百四十円だったなどとうそぶきつつ、国から国へ、町から町へ、あたしは元気ですよ、七十だけどいくらでも歩けるし、ビールはウマいし、と言ってたのに、日本に帰り（旅はまだ続いていた）、気持ちがネガティブになってるのに気がついた。この旅は無理だったし無意味だった、誘われたからってほいほい引き受けた自業自得だなどと考えていたのは、疲れ果てていたからだと思う。

やっぱりヒトは、身体を酷使すると疲れるのである。旅のよろこびはたしかにあった。思い出すから聞いててください。

まずベルリンで、友人の家に着いたら友人が飛び出してきて抱きしめてくれた。

前に居候してたから慣れたもので、翌朝はキッチンで、いつもやってたように、友人と向かい合って朝ゴハンを食べながら、テレビのニュースや天気予報を見た。外国なのにこんなにくつろいでいていいのかと思うと、観光地に行くより楽しかった。

次はスイスのバーゼルで、去年ケンカ別れした友人と再会して心の重しが溶けてぼうっと温かくなった。

それから、三十年来の古い友人にも再会した。そして古い友人に、仲直りした新しい友人を紹介できた。そしたら古い友人が、あたしたちにビールをおごってくれた。

古い友人の車に乗って、小一時間周辺をドライブしたら、国境を越えてフランス、また国境を越えてドイツ、またフランス、そしてスイス。フランス側のガソリンスタンドにはフランス語で「ボンジュール」と書いてあり、友人がフランス語を話しながら給油した。「アルザス」という標識を見て、「最後の授業」の舞台はここだ、こういうこみ入った土地の話だったのだと、あの読みふるした話を、あたしはやっと理解できた。

次のマンチェスターには一週間いた。

ここに、パフォーマンスするために集まったのが、ドイツやアメリカや日本に在住の日系のダンサー、アーティスト、ミュージシャン、そして詩人である。そのひとりが長女のカノコだったが、その話はまた今度。今あたしはインド料理の話をしたい。

マンチェスターにはカレーマイルという、インド料理店の並ぶ通りがある。十五年前に夫と二人で来て、ヴィンダルーを食べた。

イギリス人の夫の、最後のイギリス旅行だった。ロンドンからレンタカーで彼の娘の家に行き（父娘が会ったのはそれが最後）、そこからマンチェスターの空港に行って、アメリカに戻る予定だった。

ヴィンダルーとは、南インドの、まあ、カレー的な料理の一種だ。アメリカのインド料理屋で注文すると、辛さの程度を聞かれる。そのたびに夫は「ヴィンダルーは辛いのだ。だからアメリカのインド料理屋は……」とため息をついた。元気だった頃の夫は、料理本を見て自分で作った（めっちゃ手間がかかった）。カノコたちがアメリカに行って最初に食べた食べ物は、夫の作ったラムのヴィンダルー。あんなに辛いものを、日本の子どもがよく食べたと思う。

イギリスでほんとのヴィンダルーを食べたいというのも、あの最後の旅の目的のひとつだった。夫はもうほとんど歩けなかった。運転もできなかった。アメリカで重宝していた障害者ステッカーはイギリスでは無効だったから、あたしは目的地からいちばん近いところに駐車することを必死で考えていた。そしてそのとき、夫が行きたいと言ってたレストランの真ん前に、駐車スペースを見つけた。ものすごくラッキーだった。

今回、カノコといっしょにカレーマイル、レストランを探して歩いて行くうちに、ある駐車スペースに見覚えがあり、ハンドルを切って車を入れてという一連の動きを思い出して、あたしは震えた。その真ん前の店が、まさしく十五年前に夫と入った店だった。

昼食タイムをとっくに過ぎて、夕食には早い時間だった。他に客もいなかった。夕日の差し込む窓際の席であたしたちが注文したのは、辛くて赤くてちょっと酸っぱみのある、マスタードオイルの味のするヴィンダルー。それから味噌汁みたいな存在のダル（豆スープ）。天ぷらみたいなパコラ。夫もいっしょに食べてるような気がした。

食べながらあたしがカノコに語ったのは、夫が家でホスピスケアを受けることになり、入院していたリハビリ施設から家に帰って、最初に食べたのがテイクアウトのインド料理、ダルを何度もおかわりして食べた、数日後に死んだから、それが最後のちゃんとした食事だった、なんていう話。──十五年を経て同じ店で同じヴィンダルー。あたしたちにとって一生残る記憶になると思う。

今は旅も終わって熊本にいるから、あたしが語りたいのは何よりも犬猫のこと。

帰ったとき、クレイマーは、いつものように感極まって、泣きながら全身でからみついてきた。チトーもそうだった。メイもそうだった。でも後の二匹は、姿も見せない。呼んでも来ない。「無視する」が、母の長い留守に対するかれらの抗議というわけですか。

次の日、エリックがさっぱりした顔であたしの前に出てきて、猫じゃらしを振ったらいつものように遊んだ。仲直りした。その次の日、つまり帰って二日後、テイラーがあたしに頭をすりつけ、視線を合わせて「にゃー」と言った。仲直りした。

その間、クレイマーはずっとあたしを見ているのだ。チトーやメイをかまっていると、あたしを見つめたまま、嫉妬して、自分も、と催促して、喉音で「ぐう」と言う。