プロ野球巨人は20日、3月14日のファーム・リーグ開幕戦、巨人―オイシックス戦（ジャイアンツタウンスタジアム）に、M-1グランプリ2025チャンピオンのお笑いコンビ「たくろう」が来場することが決まったと発表した。

試合前のグラウンドで巨人に関連した漫才を披露。東京ドームの1軍戦での始球式実施権をかけた「ストライクチャレンジ」も行う。赤木は大の巨人ファンとして知られ、今季から石井琢朗2軍監督が就任した縁もあり、今回のGタウン来場が実現した。

赤木がマウンドから捕手に向かって1球限りの投球を行い、見事ストライクを取れればチャレンジ成功。1軍戦での始球式実施権を獲得する。

球団を通じ、赤木は「物心ついた時から今までずっと巨人ファンでした！！こんな場を頂けて感無量です！！野球は草野球を含めて20年くらいやってきましたが、ピッチャーをやるのは小学生の時のプリント丸めてホウキで打っていた掃除おサボり野球以来です！！石井琢朗監督の前でたくろう赤木が渾身のストレートを見せつけて、必ず東京ドームでの始球式を勝ち取ります！！」とコメント。相方のきむらバンドは「肘や肩のケアも含めて最寄りの応援団として全力サポートさせて頂きます！！」とコメントした。