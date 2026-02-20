荻原博子「高齢者を対象に〈スマホの購入費〉を補助する自治体が増加中！スマホ教室受講もセットで、初心者にも安心。これを機会にスマホ活用を」

経済ジャーナリストの荻原博子さんが、お金に関するお得な情報をわかりやすく解説する新連載「トクする！荻原博子のマネーNEWS」。今回は「補助金を活用してスマホを使いこなす」です。（イラスト：さかがわ成美 「婦人公論」2026年２月号より掲載）

補助金を活用してスマホを使いこなす

高齢者を対象に、スマホの購入費を補助する自治体が増えています。

東京都世田谷区では、初めてスマホを買う人や、ガラケーからスマホへ買い替える人に、スマホ本体や充電器の購入費用、アカウンの設定料※など最大3万円を補助。

対象者は、同区に住民登録がある65歳以上で、区が指定する店でスマホを購入し、東京都公式アプリの新規登録や、東京都と世田谷区の公式LINEの友だち登録などを行った人。スマホ教室でレクチャーを受けるのも条件なので、登録方法などはそこで教えてもらうことができます。

こうした補助は杉並区、江戸川区、荒川区、新宿区、文京区、台東区、八王子市のほか、茨城県筑西市など東京都以外の多くの自治体も実施。補助額は最大3万円が多いようです。なかには、青森県むつ市のように最大3万2000円というところも。

福岡県田川市の最大2万円や、山梨県富士河口湖町の最大1万円、宮城県栗原市のように70歳以上を条件にしている自治体もありますが、共通しているのはスマホ教室受講がセットになっていること。ここで使い方を親切に教えてもらえるので、初心者でも安心です。

※Apple IDまたはGoogleアカウント



（イラスト：さかがわ成美）

なぜスマホ活用を促進？

なぜ、補助金まで出して自治体がスマホの活用を推進しているのか。それは、災害情報や自治体からの重要なお知らせをダイレクトに伝えるためです。特に、災害発生時の避難情報など、スマホから大きな音が鳴ることで気づける高齢者は多いでしょう。

また、兵庫県姫路市のスマホ補助では、市が活用するフレイル予防アプリ「ひめさんポ」で1日の目標歩数を設定し、これをクリアすればポイントを付与。1ポイント＝1円で、PayPayポイントなどに交換して買い物に使えます。

自治体にとって、病気の高齢者が増えるほど財政が圧迫されかねませんから、スマホを病気の予防に役立ててほしいということです。

そうでなくても、ネットやスマホを使いこなせたら便利。たとえば、いま金融機関は合理化のためにどんどん実店舗を閉鎖しています。

ネットを使えば、わざわざ銀行の窓口まで行かなくても、家にいながら残高照会や振込などが24時間いつでもできる。買い物も、ネットスーパーを利用すれば、家まで届けてもらえます。

ただ、ネットの情報は玉石混交。SNS詐欺などに引っかからないよう、知識をしっかり身につけておくことも大切です。

スマホは、もはや必需品。この機会に活用できるようにしておきたいですね。