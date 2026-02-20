ナインティナイン岡村隆史（55）矢部浩之（54）が19日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。岡村が新大阪駅で舌打ちされたエピソードを語った。

岡村は「新大阪の駅で舌打ちされたんですよ。これでも、“なんでなん？”って思ったんけど、駅から出てくる人と、俺が駅に入ろうとしたときやってんけど。向こうは出てきて、俺は右の方によけようかなと思ったら向こうも右へ。よくあるじゃないですか。こっち来たから左行こう、そうしたら向こうも左寄って。“あっ”って思ったからもう1回右に寄ったらその人も右に来て、そのときに『チッ』ってやられて、そうか？って。なんやねん」と語った。

矢部は「ミラーゲームや」とイジった。

岡村は「ほぼほぼ同時に動いてるのよ。舌打ちした時点でこっちが悪いって思うけど、お前も同じ動きしたからドローちゃうん」と矢部に聞いた。

矢部は「ドローやと思うで。レフェリーがいるなら」と答えた。「舌打ちした者勝ちやねん」と反応した。

矢部は「最悪やけどな、舌打ちするやつ」と語り、岡村は「なんでやねんって思って。だいぶしてから舌打ちした。聞かれたらアレやから。なんで舌打ちされなあかんねん。俺はその時点で“すいません”って気持ちで会釈したら、その会釈したことがそいつを上に立たせたのか、新幹線座ってもずっとイライラして…」と語った。

矢部は「もしさ、180センチぐらいあるガタイのいいやつやったら『チェッ』って出えへんかったと思う」と岡村が小柄なことで、なめられている可能性を指摘した。

岡村も「せやろな。俺みたいな小男が、進路妨害したみたいな。腹立つわ。そういうとき思うわ、180センチぐらいあったらな。どついたるのにな」と高身長の男性に憧れた。

矢部は「嫌やな、側だけ見て態度変える人は」と語った。

岡村は「嫌やホンマ。でソイツはそんなこと忘れてるし。やられた方は覚えてるから」と語った。

矢部は「あおり運転も一緒やねん。やっぱりベントレーあおられてるところ見たことないから。そうなのよ。やっぱり車見て」と例えた。