タレント今田耕司（59）が20日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。ショートムービーの撮影で冷や汗をかいた出来事を語った。

今田は、1966年生まれのミュージシャンが集うライブイベント「ROOTS66」で流れるショートムービーの撮影に参加したことを報告。イベントには小泉今日子、トータス松本、斉藤和義らが出演予定で「僕も1966年生まれということで。高校の同級生4人が60歳になって、また集まって。そこでの15分ぐらいのお話」とストーリーを語った。

共演したのは落語家立川談春、女優川上麻衣子と鈴木保奈美で、学生時代に憧れていた女優陣たちとの共演に「すごくないですか？この仕事する前から見てる人たちじゃないですか」と大興奮。「60の談春兄やんと、（自分は）来月60ですけど。2人が本読み終わった後、少年に戻ってましたよ」と笑った。

同世代トークで会話が弾み、和気あいあいと進行。合間には撮影場所となった教室で一緒に昼食をとったという。今田は「そこに80年代の『ホットドッグ（プレス）』とか懐かしい雑誌が机にバーッと並んでるんです。『ホットドッグ』『ポパイ』みたいな。『明星』とかね」。懐かしさに浸ったが「もう1冊『明星』があってさ。表紙見たらさ、まさかのとんねるずさんだった。あれ？元旦那さん？みたいな」と鈴木の元夫であるとんねるず石橋貴明が表紙の1冊だったと苦笑した。

自身だけがこの状況に気づき「ドキドキして、俺だけ。懐かし〜って言いながら、とんねるずさんの上に『ポパイ』をかぶせたりなんかしてさ」と隠すことに大慌て。「気遣い！分かる！？何やってんのスタッフ！って。分かるでしょ！と。ドキドキしちゃうよ〜」とスタッフにクレームを付けて笑いを誘った。

また「ほんで無邪気にさ、川上麻衣子さんが『うわあ、懐かしい』って本取ったりするのよ。俺がかぶせた『ポパイ』を取ったりするから。この表紙覚えてます！とかうそついたりしてさ。違う話題にして。ヒヤヒヤした一面もありましたけど」と必死の対応を振り返っていた。