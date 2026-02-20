プロダンスチームCHANGE RAPTURESのダンサー、ITTON（いっとん）が20日、X（旧ツイッター）を更新。椎間板ヘルニアの悪化により救急搬送されたことを明かした。

「ヘルニアが悪化したため当分踊ることができない状態になってしまいました」と書き出し、「今週の月曜日に急に右股関節が痛み出し、立てないくらいにまでなってしまって救急車で病院へ搬送されました」と報告。「その病院で検査の為入院してましたがより詳しく検査するために他の病院へ移りMRIを撮ってヘルニアによるものだと判明しました。椎間板ヘルニアで外側にはみ出してるため右足に痛みと痺れが出てしまってます」と説明した。

現在は「ブロック注射を打って経過を見ながら今は家で安静にしています。ブロック注射を打ったことによって上手く歩けないですが生活するには困らないほどにはなりました。まだ痛みと痺れがあり、長時間歩いたり座ったりすることができない状態です。それでも少しずつ回復に向かってます!」と説明。「皆さんにご心配とご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。ちなみに身体以外は元気です」と呼びかけた。