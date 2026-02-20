オンラインのサポートやスクールを運営しながら、お悩みを解決するオンライン片付け専門家・伊藤かすみさんは「片づけの一歩は思考から！」と提唱し、これまで800名以上の片付けを手助けしてきました。今回の記事では、伊藤さんが考える「パンパンのクローゼット解消テクニック」をお伝えします。

「見た目」も「使い勝手」もコレで一気に整う？ポイントは…

* * * * * * *

この時期が「ラストチャンス」で「絶好のタイミング」？

春の気配を感じ始めると、気持ちが浮き立つ一方で、気が重くなるのが「クローゼット」の存在ではないでしょうか。

去年の春から、夏、秋、そして冬。この1年間で増えた服と、衣替えで奥に追いやられた服が混ざり合い、扉を開けるたびにため息をついている方も多いかもしれません。

「いつか片付けよう」と思っているうちに、気づけば3月に…。

しかし実はこの時期こそ、クローゼット整理における「ラストチャンス」であり、「絶好のタイミング」なのです。

今回は、あふれる服と決別し、これから1年を軽やかに過ごすための「3月に行うクローゼット片づけ術」についてお話しします。

その最初のステップとして、まずは現状を直視することから始めましょう。

1年を通して服が増え続け、クローゼットがいっぱいになってしまうと、どのような現象が起きるでしょうか。

当然ながら、服がぎゅうぎゅう詰めになり、物理的に入らなくなります。ハンガー同士が絡まり合い、出し入れそのものがストレスになります。そして最終的には、クローゼットからあふれ出して、行き場を失った服が「床置き」され始めるのです。

では、なぜ今、「3月」に片付けるべきなのでしょうか。

「ゴールデンウィークや年末の大掃除でいいのでは？」と思うかもしれません。しかし、プロの視点から言えば、特に行事のない3月にしておくのがおすすめです。

年末やゴールデンウィークは、旅行や帰省、あるいは他の家族行事で忙しくなりがち。じっくりと自分の服と向き合う時間を確保するのは難しいと思います。

また、4月からは就職や転職、引越しなど、ご自身やご家族の新生活がスタートする時期でもあります。環境が変わる前に身の回りを整えておくことは、気持ちよく新年度を迎えるための重要な儀式と言えます。

「惰性で持っている服」の見極め方

クローゼットがパンパンになっている原因の多くは、“惰性”です。

冬の間、寒くて着替えるのが億劫だったり、片付ける気力が起きなかったりして、「とりあえず空いている隙間に押し込んだ」服が山積みになっていないでしょうか。

ですので、まず最初に手をつけるべきは、この冬の振り返りです。

「この冬、本当によく着た服」と「結局着なかった服」を分けてみてください。そして、ここ2年以上着ていない服が出てきたら、それは減らす対象になるかもしれません。

同時に、これから出番を迎える春服も見直しましょう。

「なんとなく持っているから着る」のではなく、「この春、本当に着たい服」だけに絞ることで、服の総数をぐっと減らせる可能性があります。「まだ着られるか」ではなく、「今、着たいか」。

この視点の切り替えが、1年分の蓄積をリセットする鍵となります。

3月だからこその「断捨離基準」

いざ捨てようと思っても、判断に迷うのが人の常です。しかし、季節の変わり目である今は、冷静な判断がしやすい時期でもあります。具体的なチェックポイントは以下の通りです。

まず、物理的に「ボロボロになっている」ものは手放しましょう。

ほつれや汚れがあるもの、生地がヘタっているもの、破れているもの。こういったものを着たいと思いますか？修繕してでも着たいものは別として、自分ではなんとなく着ているが、ふと気づくと他人から見てみすぼらしい服ってあるかもしれません。また、「流行遅れ」のデザインや、今の自分に「似合わなくなっている」服も処分の対象です。

そこでおすすめしたいのが、自宅での「1人ファッションショー」です。

ただ眺めるのではなく、実際に着てみてください。1日１着ずつでもいいんです。鏡の前で袖を通してみると、「あ、これはもう着ないな」「今の私には似合わないな」ということが、理屈ではなく体感でわかります。

頭で考えると「もったいない」という言葉が浮かびますが、身体感覚は正直です。この「着てみる」というプロセスをしていくと後悔のない服の手放しができると思います。

「着たい服が見つからない」をこれで解決

服の数は減らしたはずなのに、なぜか「今日着ていく服がない」「着たい服がすぐに見つからない」という悩みはなくなりません。その最大の原因は、そもそも、似合う服が入っていないからかもしれません。

クローゼットが、なんとなく残した服で埋まっていると、どれだけ整頓してもときめくコーディネートは生まれません。



（写真：Adobe Photo Stock）

自分に似合う服を見つけるためには、先ほどの「1人ファッションショー」に加え、自分だけでは判断が難しい「似合う」を専門家に見てもらいましょう。ファッションコンサルタントに依頼して、カラー診断や骨格診断を受けてみるのも一つの手です。プロのアドバイスは、迷いを断ち切る強力な指針になります。

「毎朝、コーディネートを考えるのが苦痛」という方には、収納の段階で工夫を凝らすことをおすすめします。

例えば、上下セットでハンガーにかけておくこと。これなら朝、そのセットを手に取るだけで身支度が完了します。また、1枚でコーディネートが決まる「ワンピース」を増やすのも有効な戦略です。

そして、何よりも残すべきなのは「人から褒められた服」です。他人からの賞賛は、その服があなたを輝かせている証拠です。そうした”一軍の服”だけが並ぶクローゼットを目指しましょう。

並べ方については、「色別」がいいのか「カテゴリー別（トップス・ボトムスなど）」がいいのか、正解は人によって異なります。自分はどちらが見つけやすいか、実際に試して検証してみてください。

クローゼットを再びパンパンにしないために

最後に、せっかく片付けたクローゼットを再びパンパンにしない方法をお伝えします。それには、日々の「循環」を意識することが大切です。

基本のルールは「持つ数を決める」こと。そして、「1つ買ったら1つ手放す（買った数だけ減らす）」ことです。

もし、「1つ手放す」のが難しいと感じるなら、逆の発想をしてみましょう。「買わないことでお金が減らない」と考えるのです。

新しい服を我慢するのではなく、「今ある服を大切にする」「無駄な出費を抑える」とポジティブに捉えることで、自然と服の流入量は減っていくはずです。

これから暖かくなり、冬物をしまう時期がやってきます。この時の「しまい方」ひとつで、半年後のあなたの運命が決まります。次の冬、クローゼットを開けた時に絶望しないために、ぜひやっていただきたい「ひと手間」があります。

それは、「次の冬に着たい服だけを残す」こと。

基準はシンプルです。さきほども挙げた「人から褒められた」「似合うと言われた」「着心地が良い」など、ポジティブな理由がある服だけを選抜してください。

服は単なる布切れではありません。あなたの「第二の皮膚」です。そして、あなた自身を表現する大切なツールでもあります。

クローゼットの前に立ち、こう問いかけてみてください。「私はどんな人生を生きたいか？ どんな人として見られたいか？」その基準で、並んでいる服を眺めてみてください。

「もったいないから」「まだ着ていないから」「まだ着られるから」。そんな消極的な基準で持ち続けている服は、あなたの人生をより良くしてくれるでしょうか？

より充実した人生を歩むためにも、自分自身を大事にする作業の一つとして、クローゼットを整えてみてください。なんとなくの惰性で選んだ服ではなく、厳選された大好きな服だけに囲まれたクローゼットを作る――。

その空間が完成した時、あなたの生き方も変わってくるはずです。