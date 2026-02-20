現在発売中の『婦人公論』2026年3月号の表紙は、俳優のキムラ緑子さん。最近は仕事の合間を縫って、なるべく故郷の淡路島に帰るようにしているというキムラさん。88歳になる両親と、できるだけ一緒に過ごしたいと思っているそうで――。発売中の本誌から、特別に記事を先行公開いたします。（撮影：浅井佳代子 構成：篠藤ゆり）

【写真】ハイヒール姿がとても素敵なキムラさん

* * * * * * *

ここからが正念場

今年は1月2日から、『わが歌ブギウギ―笠置シヅ子物語―』の舞台に立ちました。笠置シヅ子さんはいつか演じてみたかった人物でしたので、お話をいただいてとてもうれしかったです。

でも、ハイヒールで歌って踊るのは想像以上に大変！ 足や腰などあちこち痛くて、満身創痍です。

これまで年齢を意識したことはなかったけれど、やっぱり年相応ですね。

不思議なことに、舞台に立っている間はまったくしんどさを感じません。でも幕が下りた瞬間、現実に引き戻される（笑）。

昔、車いすで劇場に来て普段通りに演じている先輩の役者さんがいらっしゃったのですが、命がけで舞台に立っていらしたんですね。それがわかる年齢になり、ここからが正念場だと実感しました。

故郷の淡路島に

この舞台の後は、テレビドラマの撮影、そして3月からリーディングドラマ『終わった人』の再々演が始まります。

原作者の内館牧子さんが昨年末に亡くなられ、本当に残念です。「故郷の秋田で上演したい」という内館さんの思いを叶えるために頑張ろうねと、共演する中井貴一さんと話しました。

最近は仕事の合間を縫って、なるべく故郷の淡路島に帰るようにしています。

両親とも88歳。母は高齢者施設に入所していますが、先のことを考えると、できるだけ一緒に過ごしたいですから。



『婦人公論』3月号の表紙に登場したキムラ緑子さん

いずれ二拠点生活を

両親は私と同じで歌が好きなので、皆で集まって歌える場所を作りたいなと思い、数年前から故郷に空き物件を探していたんです。

そうしたら、洲本市の商店街にある小さなホールを紹介されて。そのご縁に導かれ、2024年に「LiveHall Dolly’s」をオープンしました。

落語家さんが来てくださったり、友人が朗読劇を上演したり、皆で盛り上げてくれています。

淡路島は自然が豊かで心が落ち着く場所。私はまだしばらく走り続けることになりそうですが、いずれ東京との二拠点生活ができたらいいな、と思っています。