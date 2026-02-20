お笑い芸人のキンタロー。さんは2月19日、自身のXを更新。俳優の松本まりかさんの物まねを公開し、本人が反応しています。（サムネイル画像出典：キンタロー。さん公式Xより）

写真拡大

お笑い芸人のキンタロー。さんは2月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の松本まりかさんの物まねを披露しました。

【写真】キンタロー。の物まねに松本まりかが反応

「怒らずに喜んでくれるまりか様、神様」

キンタロー。さんは「緊急で回しました　『常に努力を怠らない、自分に厳しい松本まりか様』」とつづり、1本の動画を投稿。松本さんのインスタライブを再現した物まねを披露しています。

カメラに向かって「ん…きつくなってきた…」「よし、よし、よしよし！」ともん絶しているように言ったあと、後ろに下がってダンスのようなトレーニングをしており、「キャッチャーのピックオフの練習」と自称するシュールな動き。いつもながらメイクは誇張気味ですが、声のトーンや雰囲気が不思議と似ていて癖になる仕上がりです。

この動画に松本さんが反応。「えっちょっとなに、なにこれなにしてるのわたし　わたし？」と困惑コメントを寄せると、キンタロー。さんは「昨日まりか様のインスタライブの模様を　やって欲しいとリクエストを頂いてしまい　つい衝動的にやってしまいました　すみません！！！許してください！！」と謝罪しつつ説明。

松本さんも「え、あ、それはとってもありがたいというか、光栄？というか　よくわからない感情になっているけど私こんなライブやってたの？いったい何をしているの？わたし。わたし？」と、困惑しつつも歓迎している様子です。

ファンからは、「怒らずに喜んでくれるまりか様、神様」「違いすぎてワロタw」「放送事故ギリですね　ウケる」「キンタローのまりか様本当に顔似ててすごい笑」「元ネタ見たらまんまでもっとすごい笑」「大変申し訳ございません。松本まりかさんにしか思えませんでした」「似てるwww」「どういう状況やねん」「なんか分からんけど笑えん」など、さまざまな声が上がりました。

はるな愛さんの物まねも

8日の投稿では「はるな愛さん(2)」とつづり、タレントのはるな愛さんの物まね動画を披露していたキンタロー。さん。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:中村 凪)