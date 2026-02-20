「放送事故ギリ」キンタロー。、松本まりかの物まねに本人が反応「いったい何をしているの？わたし」
お笑い芸人のキンタロー。さんは2月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。俳優の松本まりかさんの物まねを披露しました。
【写真】キンタロー。の物まねに松本まりかが反応
カメラに向かって「ん…きつくなってきた…」「よし、よし、よしよし！」ともん絶しているように言ったあと、後ろに下がってダンスのようなトレーニングをしており、「キャッチャーのピックオフの練習」と自称するシュールな動き。いつもながらメイクは誇張気味ですが、声のトーンや雰囲気が不思議と似ていて癖になる仕上がりです。
この動画に松本さんが反応。「えっちょっとなに、なにこれなにしてるのわたし わたし？」と困惑コメントを寄せると、キンタロー。さんは「昨日まりか様のインスタライブの模様を やって欲しいとリクエストを頂いてしまい つい衝動的にやってしまいました すみません！！！許してください！！」と謝罪しつつ説明。
松本さんも「え、あ、それはとってもありがたいというか、光栄？というか よくわからない感情になっているけど私こんなライブやってたの？いったい何をしているの？わたし。わたし？」と、困惑しつつも歓迎している様子です。
ファンからは、「怒らずに喜んでくれるまりか様、神様」「違いすぎてワロタw」「放送事故ギリですね ウケる」「キンタローのまりか様本当に顔似ててすごい笑」「元ネタ見たらまんまでもっとすごい笑」「大変申し訳ございません。松本まりかさんにしか思えませんでした」「似てるwww」「どういう状況やねん」「なんか分からんけど笑えん」など、さまざまな声が上がりました。
(文:中村 凪)
「怒らずに喜んでくれるまりか様、神様」キンタロー。さんは「緊急で回しました 『常に努力を怠らない、自分に厳しい松本まりか様』」とつづり、1本の動画を投稿。松本さんのインスタライブを再現した物まねを披露しています。
はるな愛さんの物まねも8日の投稿では「はるな愛さん(2)」とつづり、タレントのはるな愛さんの物まね動画を披露していたキンタロー。さん。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
