ドジャース、山本由伸＆大谷翔平＆佐々木朗希の撮影ショット公開「かっけぇー」「今シーズンも期待」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは2月20日、投稿を更新。日本人投手として初の2025年ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸選手の動画を公開しました。
【動画】山本由伸の写真撮影の様子
コメントでは、「Yama!!!!」「Yoshi my sweet prince（ヨシは私の王子様）」「Buenos dias MVP（おはようMVP）」といった海外ファンの声に加え、「由伸くん今シーズンも期待してます！」「かっけぇー」「由伸さん、カッコいい」「今シーズンも応援しています」など、日本人ファンからの熱いエールも多数寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「Yoshi my sweet prince」同アカウントは「Photo Day with the World Series MVP（ワールドシリーズMVPの写真撮影の日）」とつづり、1本の動画を投稿。スタジオ内や屋外でさまざまなカットを撮影する山本選手の姿が収められています。撮影には、チームメートの大谷翔平選手や佐々木朗希選手の姿も。豪華な並びに、ファンのテンションも上がります。
「Bailalo Roki」16日には「Bailalo Roki（踊ろう朗希）」とつづり、7枚の写真と1本の動画を公開した同アカウント。佐々木朗希選手のピッチングをさまざまなアングルから撮影しています。躍動感あふれるフォームや力強い投球シーンが印象的で、見応えのある内容です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
