“アイドル姿のミニー”の描き起こしアートをデザイン！ 「ミニーマウスの日」新コレクション登場へ＜ディズニーストア＞
3月2日（月）の“ミニーマウスの日”を記念した新コレクションが、2月27日（金）から、全国の「ディズニーストア」店舗で発売。それに先駆け、2月24日（火）より、ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店および公式オンラインストアで順次販売される。
【写真】ハート形のペンライトを振るミッキーもかわいい！ 「ミニーマウスの日」新コレクション一覧
■ミッキーはミニーを全力応援！
今回登場する「MINNIE DAY 2026」は、アイドル姿のミニーマウスの描き起こしアートを使用したグッズを展開する新コレクション。
瞳にきらめくハートや、愛嬌たっぷりなポーズなど、細部までこだわったミニーマウスのデザインを採用したラインナップには、Tシャツやトートバッグなどのファッションアイテムをはじめ、ポーチやミラーといった雑貨もそろう。
また、ミニーマウスを全力で応援するミッキーマウスの「ぬいぐるみキーチェーン」や、コンサートチケットをイメージした「ステッカー」、「うちわケース」や「ペンライトケース」など推し活シーンを盛り上げる商品も用意。
そのほか、シークレットコレクションより「ペンライトキーチェーン」や「ミニうちわ」が登場するなど、キュートなアイテムが多数並ぶ。
