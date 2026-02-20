「ミニーマウスの日」新コレクション登場へ＜ディズニーストア＞

　3月2日（月）の“ミニーマウスの日”を記念した新コレクションが、2月27日（金）から、全国の「ディズニーストア」店舗で発売。それに先駆け、2月24日（火）より、ディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店および公式オンラインストアで順次販売される。

■ミッキーはミニーを全力応援！

　今回登場する「MINNIE DAY 2026」は、アイドル姿のミニーマウスの描き起こしアートを使用したグッズを展開する新コレクション。

　瞳にきらめくハートや、愛嬌たっぷりなポーズなど、細部までこだわったミニーマウスのデザインを採用したラインナップには、Tシャツやトートバッグなどのファッションアイテムをはじめ、ポーチやミラーといった雑貨もそろう。

　また、ミニーマウスを全力で応援するミッキーマウスの「ぬいぐるみキーチェーン」や、コンサートチケットをイメージした「ステッカー」、「うちわケース」や「ペンライトケース」など推し活シーンを盛り上げる商品も用意。

　そのほか、シークレットコレクションより「ペンライトキーチェーン」や「ミニうちわ」が登場するなど、キュートなアイテムが多数並ぶ。