鈴木奈々、ランジェリー姿を披露「我ながら谷間が凄いです！」 現在の身長＆体重も明かし「今のバストが一番」と自信
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。「下着撮影です！我ながら谷間が凄いです！」と自信をのぞかせ、ランジェリー姿の自撮りショットを披露した。
【写真】「我ながら谷間が凄いです！」ランジェリー姿を披露した鈴木奈々
イメージモデルの撮影の合間に撮影したもののようで、メイク道具が広がる楽屋や姿見の前で撮影した2枚の写真をアップ。
現在の身長と体重について「#154センチ #51キロ」と明かし、「今のバストが一番自信あります！美バスト目指してます！」と意欲的につづっていた。
コメント欄には「綺麗なバスト」「ベリーグッド」「目の保養」など、さまざまな声が寄せられている。
