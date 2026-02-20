稲葉浩志カバーの「タッチ」が反響「中毒過ぎてヤバい」「これはバズる」配信1週間で300万回再生突破 大谷翔平＆イチローの名場面と合わさる
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を国内でライブ配信するNetflixが13日に公開したB'zの稲葉浩志が歌う大会応援ソング「タッチ」が反響を呼んでいる。YouTubeでは1週間で300万回再生を突破。「中毒過ぎてヤバい」「これはバズる」などの声が寄せられている。
【動画】「中毒過ぎてヤバい」反響を呼んでいる稲葉浩志カバーの「タッチ」
公開された動画では、稲葉がカバーする「タッチ」が過去の大会映像とともに流れる。「タッチ」の原曲が持つキャッチーでドラマ性のある歌詞と、稲葉のエネルギッシュなパッションを感じる歌声と力強いメロディーが大谷翔平や山本由伸、イチローらの名シーンと合わさっている。
動画の再生回数は20日正午時点で331万回。「あかん毎日聴きにきてしまう」「ちょっとかっこよすぎる」などのコメントが寄せられている。
