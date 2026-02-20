お笑いコンビバッテリィズが20日、都内で、「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC OFFICIAL STORE−MIYASITA PARK−オープニングイベント」に登壇した。

3月5日のWBC開幕を控え、エース（31）は「阪神ファンなので、森下（翔太）選手、佐藤（輝明）選手…」と話し、「特に坂本（誠志郎）選手が出てくれたらうれしい」と期待を込めた。「坂本選手はキャッチングがメジャーの真逆。あのキャッチングを見て、皆もまねしてくれたら」と、捕球時の高い技術に注目した。

中日ドラゴンズファンの寺家（35）は同球団の若きエース高橋宏斗投手の名前も挙げつつ、「大谷翔平さん、前回すごい活躍をされた。あれがピークだと思っていたら、この3年でさらに意味が分からんことになってるんで」と興奮気味に語った。

連覇を目指す選手たちへエースは「頼むからけがせんといてください！けが無く、全力で頑張ってくれたら一番いいですね」と魂のエール。寺家は「メジャーに行く前の人の活躍が見たい。メンバー狙っている選手、頑張ってください」と心待ちにした。

他に、元ソフトバンクで現栃木ゴールデンブレーブスの川崎宗則内野手、モーニング娘。’26の牧野真莉愛、タレント森山未唯が登壇した。