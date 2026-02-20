歌手の浜崎あゆみさんが2026年2月20日にインスタグラムのストーリーズを更新し、愛犬の「だんご」が急性肺水腫になってしまったことを明かした。

「自宅に高濃度酸素カプセルを設置」

浜崎さんはストーリーズで、「実はだんごが急性の肺水腫になり入院していました」と愛犬の状況を告白。一時は獣医師から「ご家族の皆様は覚悟しておいて下さい」と言われたことも明かした。

一方、浜崎さんは愛犬の性格について「ビビりで超センシティブ」としつつ、「入院が続いたらメンタルが負けてしまうのでは」と考え、「昨日退院許可をいただき、自宅に高濃度酸素カプセルを設置」したとのこと。「今はその中で生きてくれてます」と報告した。

この状況に浜崎さんは「でもずっとその中です。抱っこもできないし、兄妹弟たちと遊ぶ事もできません」と明かし、「話せない相手が辛い時の正しい判断は何なのか、 すごく難しい問題ですね」とつづっていた。

しかし浜崎さんは、「でもだんごは頑張る！6人のきょうだい達とまだ遊び足りないもんね！」とエールを送り、「今日も目が覚めて息をしてくれてお水を飲んでくれた事に感謝。そして先生方に心より感謝致します」と明かしていた。

また、次の投稿では「命は有限だから、いつ何があってもおかしくない」「今日も大切な人を、大切なことを、精一杯大切にして生きましょう！」と呼びかけていた。