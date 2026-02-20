お笑いコンビ「ドランクドラゴン」の鈴木拓（50）が、19日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。同番組レギュラーのAKB48・秋山由奈（20）の双子の妹の姿に驚く場面があった。

受験の話題になり、ともに勉強していたが途中からアイドルの道に進んだ自身の隣で、受験勉強に励んでいた妹について、秋山は「私が妹と双子だったのもあって」とサラリと触れた。

その後、改めて「双子なの？」と確認されると、秋山は「一卵性の双子で、まんま一緒です」と説明。その存在をとくに隠していたわけではなく、番組内では「いつ（正式に）言おうかな」という状態だった。

これに鈴木は「そしたら妹のほうも考えが似たり寄ったりになるんじゃないの？絶対学業をちょっとやって、何年後かに女優とかで出てくるよ」と、妹の芸能界デビューの可能性を指摘。妹は秋山のライブを見に来ることがあるといい、秋山が「たまにテスト勉強のリフレッシュに、AKBの曲を一緒に踊ったりとか」と明かすと、鈴木は「「ほら！」と期待した。

妹の友人からは間違えられるそうで、自身のファンの間では知られているが、秋山がSNSでは顔を公表していないことを伝えると、鈴木は「でも一緒でしょ、一卵性だったら」とツッコんだ。

スタジオでは、秋山が妹と映った成人式での写真を披露した。すると鈴木は「まったく一緒、凄い美人姉妹じゃん！」と驚がく。秋山は妹との違いについて「髪の毛の色が違って、振り袖とかも全部色違いにして」と語っていた。