◇米男子ゴルフツアー ジェネシス招待第1日（2026年2月19日 カリフォルニア州 リビエラCC＝7383ヤード、パー71）

シグネチャーイベント（格上げ大会）第2戦の第1ラウンドは雨による中断があり、日没サスペンデッドとなった。24年大会覇者の松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、2ボギーの2アンダー69で初日を終えた。ホールアウト時点でトップと3打差の12位につけた。

1番パー5でバンカーショット、アプローチのミスが重なった。4メートルのパットを沈めてナイスボギーに収めたが、いきなり出だしでつまずいた。

しかし中断を挟んで再開後に巻き返す。6番パー3でグリーン奥カラーから傾斜を使い1メートルに寄せるスーパーショットを披露しイーブンパーに戻すと、9番では2打目を1・5メートルにつけて1アンダーで折り返した。

14番パー3でバンカーから寄せ切れずボギーで後退したが、17番パー5ではカップに入りそうな3打目を放ちタップインでバーディー。最終18番でも1・5メートルにつけて連続バーディーで締めくくった。

長い1日で疲労感をにじませながらコースを後にした。