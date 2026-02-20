俳優・森山未唯（みゅう）が２０日、東京・渋谷に期間限定オープンした「ＷＯＲＬＤ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＣＬＡＳＳＩＣ ＯＦＦＩＣＩＡＬ ＳＴＯＲＥ」のオープニングセレモニーに元メジャーリーガー・川粼宗則氏、モーニング娘’２６・牧野真莉愛、お笑いコンビ・バッテリィズと出席した。

森山はＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の企画「名探偵津田」で、名探偵が恋心を抱くヒロイン・理沙役でおなじみ。

ＷＢＣの開幕を前にこの日は注目選手についてトークを展開。両親が巨人ファンで、幼少期から野球を見るなどしていた森山は、自身も巨人ファンだと明かしつつ、村上宗隆選手を注目選手として挙げ「個人的に同い年なのもあって応援している。岡本（和真）選手もそうですが、メジャーに行ってしまうのでどのような勇姿を見せてくれるのかが楽しみです」と笑顔で語った。

また森山は「大谷（翔平）さんがドジャースに行ってから家ではずっとドジャース戦が（テレビで）ついてるので、少しずつメジャーリーグについて覚えていっている」と、野球観戦が生活の一部になっている。日本以外での注目選手を問われると、ドジャース一筋でプレーし、昨季限りで現役引退を表明していた先発左腕のクレイトン・カーショー投手の名を挙げながら、楽しげにトークを展開していた。