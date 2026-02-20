木村拓哉（53）が、19日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。スタジオメンバーを感嘆させた。

木村と同世代で親交のあるアンミカ（53）がインタビューをした、事前取材のVTRが流された。

アンミカが「失敗のことを聞きたいんだけど、失敗っていう感覚ってどう？」と質問。木村は「ゴロゴロありますよ。゛NO GOOD゛の省略で゛NG゛っていうのが現場にはゴロゴロあるから」。続けて「あ〜やっちゃった、っていう恥ずかしさもあるし、できないっていうことに対するちょっとした、クソっ、っていう気持ち」と話した。

そして「そう考えたいな、って思うし、みんなもそう思えばいいのにな、って思うのが、（失敗するのは）絶対自分だけじゃないからね」と言った。「自分が失敗すると、重く捉えがちというか」。アンミカが「プロ意識は必要だけど、もうちょっと楽に捉えられたらいい、みたいな」と言うと、木村は「ミスも認めた上でのプロ意識っていうのを。多分、みなさん本当のプロってそうなんじゃないですか」と話した。

さらに「もしミスがあったとしても、それがスポーツで結果につながらなかった、点数につながらなかった、となったとしても『おまえのせいだ』という人は、多分、プロではないと思う」と言い、「自分に対する厳しさも含め、ミスもそうだし、自分以外の方たちに対する考え方もそうだし」。

VTR後のスタジオでのトークで、3時のヒロインの福田麻貴（37）が「メモ取りながらやってもいいですか？今日の収録」。若槻千夏（41）は「特別だよ」、いとうあさこ(55)も「忘れないように」と言った。