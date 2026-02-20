°ìÍÕ(¾åÇòÀÐË¨²Î)¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Î¥º§¤Î´íµ¡ »Ê(À¸ÅÄÅÍ¿¿)¤¬¡ÈÎø¿Í¤Î¤Õ¤ê¡É¤Ç¼Â²È¤Ø¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸¤ÏµÞÀÜ¶á!?¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡ÙÂè7ÏÃ¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û
Âè7ÏÃ¤ÇÉÁ¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤º¤Ã¤È¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¡©¡×¡£°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤¹¤ì°ã¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é´Ø·¸¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¡©ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÈë·í¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
º£²ó¡¢°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ëÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¡¢¡ÖÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¡¢ºÊ¤È2¿Í¤¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«ÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦65ºÐÃËÀ¤ÎÇº¤ß¡£
·ëº§35Ç¯¤ÎºÊ¤Ë¤º¤Ã¤È¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÁêÃÌ¼Ô¤Ï¡¢ÄêÇ¯¸å¤Ë2¿Í¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£ÃËÀ¤«¤é¤Î·ëº§À¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÍÕ¤ÏÉûÊÔ½¸Ä¹¤ÎÀÆÆ£¡ÊÊ¿»³Í´²ð¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀÆÆ£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤Ç¡Ä¡©
°ìÍÕ¤Ï»Ð¤Î°ì²Ö¡ÊäªÈþÏÂ»Ò¡Ë¤«¤é¡¢Éã¤ÈÊì¤¬½ÏÇ¯Î¥º§¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¡£Âç¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìÍÕ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤Ï°ìÍÕ¤Ë¡¢¤¹¤°¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´«¤á¤ë¡£
°ìÍÕ¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤æ¤¤Ç¼Â²È¤Î¤¢¤ëÊ¡Åç¤Þ¤Ç»Ê¤È2¿Í¤¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¡ª»Ê¤Ï¡¢°ìÍÕ¤ÎÉã¡¦¸ãÏº¡ÊÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡Ë¤ÈÊì¡¦¿¿µª¡ÊÈþÊÝ½ã¡Ë¤ÎÁ°¤Ç¡¢°ìÍÕ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀë¸À!? »Ê¤¬°ìÍÕ¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÍÕ¤Ë¤½¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤¹»Ê¡£2¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
°ìÊý¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î´Ä´õ¡Ê¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¡Ë¤Ï¡¢Äï¤Î¸¬ÂÀ¡ÊµÈÅÄÀ²ÅÐ¡Ë¤«¤éÎø¿Í¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¸¬ÂÀ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦¾´¡ÊÃ«¸¶¼·²»¡Ë¡£Æ±À¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¸¬ÂÀ¤È¾´¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£Äï¤Î¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Ë¡¢´Ä´õ¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
ÂçÀÚ¤ÊÁê¼ê¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£Ä¶¥¯¥»¶¯¤ÊÆ°Êª³Ø¼Ô¤Î»Ê¤Ï¡¢¥Ï¥¯¥È¥¦¥ï¥·¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤µá°¦¹ÔÆ°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥ó¥È¤òÆÏ¤±¤ëÂè7ÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤¹2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡§https://www.ntv.co.jp/pankoi/story/
¢£¸¶ºî
¸¶ºî¤Ï¡¢À¥ÆáÏÂ¾Ï¤Î¿Íµ¤¾®Àâ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤ºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë½é¤Î¥É¥é¥Þ²½¡ª
¡ãÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ê¤»¤Ê¤«¤º¤¢¤¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2007Ç¯¤ËÂè14²óÅÅ·â¾®ÀâÂç¾Þ¶ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Øunder °Û³¦¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¡¢¹â¤¤¹½À®ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÃíÌÜºî²È¡£Â¾¤ÎÃøºî¤Ë¡¢¡Ö²Ö³¡¤µ¤ó¤È½ñÆ»¥¬¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¸åµÜ¤ÎÉ´²ÖÎØ¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÀã¤Ë¤ÏÀã¤Î¤Ê¤ê¤¿¤¤Çò¤µ¤¬¤¢¤ë¡Ù¡Ø¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤¤²ÌÊª¡Ù¡Øº£Æü¤â·¯¤Ï¡¢ÌóÂ«¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡Ù¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¡¢²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¸¶ºî¡§À¥ÆáÏÂ¾Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§MAYUKO
¼çÂê²Î¡§À¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÊWarner Music Japan¡Ë
±é½Ð¡§ÎëÌÚÍ¦ÇÏ¡¡¾¾ÅÄ·òÅÍ¡¡ÉÄÂåÍ´»Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¾¾ËÜµþ»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£¿¹¿¿¼Â¡¡ÇòÀÐ¹á¿¥¡ÊAX-ON¡Ë
LGBTQ ´Æ½¤¡§ÇòÀîÂç²ð
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
