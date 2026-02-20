FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏が自身のSNSを更新し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）でのオフショットを公開した。

【写真】気分は魔法使い！ “スリザリン”衣装でUSJを満喫するFRUITS ZIPPERの仲川瑠夏

■仲川瑠夏、「魔法使いるなぴ」と魔法使いになりきり

仲川はXに「魔法使いるなぴ」と言葉を添えて、『ハリー・ポッター』の世界観が楽しめるエリア“ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター”での写真を公開した。そびえ立つホグワーツ城を背に佇む姿は、映画のワンシーンのようだ。仲川は、ホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮のひとつ、”スリザリン”のマフラーとケープを身につけ、魔法使いの杖を手にして”魔法使い”になりきっている。

SNSには「魔法かけられたい」「スリザリン似合ってる」と歓喜の声や、仲川が“ハムハム共和国の国王”を自認しているという独自のバックボーンから「国王、魔法が使えたら無敵」「国王が魔法使いになった」といった熱烈なコメントも寄せられた。

また、Instagramでは「ユニ春」と言葉を添え、さらに多角的な思い出をシェアした。Xの投稿と同じホグワーツ城前でのショット（1枚目）に加え、彼女の魅力を感じさせる別の表情も見せた（2枚目）。また、松本かれんと早瀬ノエルと共に”ハリー・ポッター”の世界観に没入した3ショット（3枚目）やミニオンのグッズを身に纏い、鎮西寿々歌と弾けるような笑顔を見せる2ショット（4枚目）も。そして、2月6日にUSJで開催された『ユニ春！ライブ 2026』での、雪が舞い散る幻想的なステージショット（5枚目）も公開された。

■過去にはハーマイオニーに扮したショットも公開

『ハリー・ポッター』好きを公言している仲川は、過去にもエマ・ワトソンが演じたハーマイオニーに扮したショットも披露している。しかし、スリザリン派だという彼女はマルフォイへの愛を隠さない。「ルナマイオニー（スリザリン）」とコメントを添えたショットでは、ハーマイオニー風のツインテールながら、スリザリンの衣装を身につけている。