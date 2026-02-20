3月20日（金）よる9時〜11時4分 日本テレビ系で放送の「金曜ロードショー」では、『モンスターズ・ユニバーシティ』（2013）を本編ノーカットで放送。

2002年にアカデミー賞受賞、サリーとマイクの“怖がらせ屋”の名コンビが活躍する大ヒット映画『モンスターズ・インク』の続編。モンスターズ・インク最恐コンビ誕生の、驚くべき秘密が明かされる！『モンスターズ・インク』のマイクとサリーの出会い、友情の始まり、そしてモンスター界最大の事件を巡る大冒険を描くファンタジー・アドベンチャー。

「いつか必ず、怖がらせ屋になるんだ！」幼い頃からの夢を叶えるため、明るくて前向きなマイクは《モンスターズ・ユニバーシティ》の怖がらせ学部に入学する。そこには、サリーをはじめとする大きくて才能にあふれる未来の“怖がらせ屋”たちが大勢いた。

見た目も性格も全く違うふたりが、いかにして最強の怖がらせ屋コンビになったのか？夢と笑いと感動に満ちた驚くべきスクール・ライフが始まる――。

反発し合うマイクとサリーは大切な期末試験で騒動を起こし、学長から「怖くないモンスターは必要ない」と学部から追放されてしまう。しかし、それで落ち込んでいるだけのマイクではない。学長と取引をし、「伝統の“怖がらせ大会”で優勝すれば『怖がらせ学部』に復帰できる」という約束を取り付けたのだ。果たして…。

怖がらせ学部1年生のマイクとサリーが巻き起こす“モンスター界”最大の事件！是非ご家族でご覧ください。

【キャラクター紹介】

■マイク（声:田中裕二）

誰よりも恐ろしい“怖がらせ屋”になるという子供の頃からの夢に向かって突き進む、明るくて真面目な努力家。だが、体が小さくて“カワイイ”という欠点が…。

■サリー（声:石塚英彦）

優秀な “怖がらせ屋”一族の出身で、天性の“怖がらせ”の才能に甘えている自惚れ屋。巨体に恐ろしい吠え声という恵まれたルックスと技を持ち、いつでも余裕のデカい態度は注目の的。だが、今まで一人で背負ってきた“優秀な一族”のプレッシャーに負けそうになる。

■ランドール（声:青山穣）

マイクと同じ“怖がらせ学”専攻で、愛想がよく勉強熱心なルームメイト。ときを選ばずカメレオンのように背景に溶け込んで姿を消してしまうという困った癖がある。

■スクイシー（声:嶋田翔平）

1年生のときに“怖がらせ屋”となる夢を絶たれてしまった、のんびり屋で恥ずかしがり屋の2年生。落ちこぼればかりのクラブOK（ウーズマ・カッパ）のメンバー。

■ドン（声:宝亀克寿）

長年会社勤めをしていたが、会社を辞めてモンスターズ・ユニバーシティに入学した元サラリーマン。OK（ウーズマ・カッパ）創立メンバー。

■テリ＆テリー・ペリー（声:佐藤せつじ、花輪英司）

OK（ウーズマ・カッパ）のメンバー。1つの体に2つの頭を持っている。弟（左）のテリは明るい性格で、ダンス部に入っている。兄（右）のテリーは現実的な性格でたびたび言い争いをしている。

■アート（声:姫野惠二）

OK（ウーズマ・カッパ）のメンバー。ニューエイジ哲学を専攻している。謎の多い、ミステリアスなモンスター。

■ハードスクラブル学長（声:一柳みる）

モンスターズ・ユニバーシティの学長。一世を風靡した伝説の怖がらせ屋。徹底した実力主義で学生を評価する。

【作品情報】

監督：ダン・スキャンロン

製作：コーリー・レイ

製作総指揮：ジョン・ラセター, ピート・ドクター, アンドリュー・スタントン, リー・アンクリッチ

ストーリー：ダン・スキャンロン, ダニエル・ガーソン, ロバート・Ｌ・ベアード

脚本：ダニエル・ガーソン, ロバート・Ｌ・ベアード, ダン・スキャンロン

音楽：ランディ・ニューマン

吹替キャスト：田中裕二（マイク（マイク・ワゾウスキ））, 石塚英彦（サリー（ジェームズ・P・サリバン））, 柳原可奈子（グレーブズ先生）, 青山穣（ランドール・ボッグス）, 一柳みる（ハードスクラブル学長）, 嶋田翔平（スクイシー）, 宝亀克寿（ドン）

◆あらすじ

『モンスターズ・インク』のマイクとサリーの出会い、友情の始まり、そしてモンスター界最大の事件を巡る大冒険を描くファンタジー・アドベンチャー

「いつか必ず、怖がらせ屋になるんだ！」幼い頃からの夢を叶えるため、明るくて前向きなマイクは《モンスターズ・ユニバーシティ》の怖がらせ学部に入学する。

そこには、サリーをはじめとする大きくて才能にあふれる未来の“怖がらせ屋”たちが大勢いた。

見た目も性格も全く違うふたりが、いかにして最強の怖がらせ屋コンビになったのか？

夢と笑いと感動に満ちた驚くべきスクール・ライフが始まる――。

「金曜ロードシネマクラブ」ホームページ：https://kinro.ntv.co.jp