アメリカのトランプ大統領は、政府が持つ未確認飛行物体＝UFOや宇宙人に関する文書などの公開を指示すると明らかにしました。

記者

「宇宙人は実在しますか？」

トランプ大統領

「実在するかはわからない」

記者から「宇宙人の存在」について問われ、このように話していたトランプ大統領。

その後、自身のSNSに投稿し、ヘグセス国防長官や関係省庁に対し「宇宙人や地球外生命体、UFOなどに関する政府の文書や情報の特定と公開を進めるよう指示する」と明らかにしました。

アメリカではオバマ元大統領が14日に公開されたインタビューで、宇宙人は「実在するが、私は見たことがない」と発言し、一部で話題となっていて、トランプ大統領は情報公開の理由を「多くの関心が寄せられていることを踏まえた」としています。

オバマ氏は15日に発言を補足するとしてSNSに投稿。「宇宙は広大なため、地球外生命体が存在する統計的な確率は高い」とした上で、「太陽系間の距離があまりに遠く、地球を訪れた可能性は低い」と説明しています。