MBS、『Aぇ!!!!!!ゐこ』終了理由を説明 大阪・関西万博の機運醸成がコンセプト 閉幕受け「一線を引くことに」
毎日放送（MBS）で放送されているお笑いコンビ・よゐことAぇ! groupの冠番組『Aぇ!!!!!!ゐこ』（毎週土曜 深1：28）が20日、公式Xを更新。3月末で最終回を迎えると伝えた。それに伴い、オリコンニュースの取材に対してMBSがコメントした。
【写真】USJでの写真と共に…笑顔をみせるAぇ!groupら
『Aぇ!!!!!!ゐこ』は、お笑いコンビ・よゐことAぇ! groupのメンバーが、関西各地を調査するバラエティー番組。公式Xでは「約5年間皆様に愛していただいた『Aぇ!!!!!!ゐこ』3月末をもって最終回を迎えます」と発表した。今後の放送回にも言及。「2/28(土)〜3週に渡りUSJ」「3/21(土)の最終回も笑顔いっぱいです」と告知。「最後まで楽しんでご覧ください」と呼び掛けた。
MBSは「この番組はもともと大阪・関西万博を盛り上げていこうというコンセプトでスタートしました。万博が無事閉幕したいま、番組も一線を引くことにいたしました。5年にわたり番組を応援していただき、ありがとうございました」とコメントした。
