あす21日（土）から23日（月・祝）にかけては、3連休という方が多いかもしれません。3連休中は頭文字に「K」がつく、寒暖差・強風・花粉・黄砂の「春の4K」に気をつけながら楽しんだ方がいいでしょう。

■きょうはまだ空気ヒンヤリ

きょう20日（金）は晴れる所が多いですが、四国から関東ではにわか雨の可能性があります。東北北部付近でも、雨や雪が降りやすいでしょう。きょう20日（金）はまだ晴れる所も、昼間は空気が少しヒンヤリと感じられそうです。

【きょう20日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ：2℃ 釧路：1℃

青森 ：7℃ 盛岡：8℃

仙台 ：9℃ 新潟：10℃

長野 ：9℃ 金沢：11℃

名古屋：11℃ 東京：10℃

大阪 ：11℃ 岡山：13℃

広島 ：13℃ 松江：13℃

高知 ：15℃ 福岡：16℃

鹿児島：17℃ 那覇：21℃

■1つめと2つめのK・寒暖差と強風

あす21日（土）以降は、気温はぐんぐんと上がり、あさって22日（日）の最高気温は新潟18℃、東京17℃、大阪20℃など、春本番の暖かさでしょう。福岡は22℃で、初夏のような気温が予想されています。朝晩は空気がヒンヤリですので、1つめのK「寒暖差」に気をつけた方がいいでしょう。

昼間、気温が高くなる要因は、南風が暖かい空気を運んでくるためですが、3連休中はあさって22日（日）を中心に南風が強まりそうです。2つめのK「強風」にご注意ください。先日、北陸で春一番が吹きました。3連休中は、そのほかの西〜東日本の各地でも春一番の発表があるかもしれません。

■3つめと4つめのK・花粉と黄砂

気温が高く、南風が強まるため、3つめのK「花粉」が多くなりそうです。特に東日本は関東甲信を中心に、22日（日）から23日（月・祝）は非常に多く飛ぶ可能性があります。花粉症の方は、マスクや専用の眼鏡などで念入りな対策を行った方がいいでしょう。

花粉を悪化させる原因の1つ、4つめのK「黄砂」もあさって22日（日）から23日（月・祝）にかけて、西〜東日本に飛来するおそれがあります。呼吸器や循環器に疾患のある方を中心にご注意ください。なお、積雪の多い所でも気温が高いため、融雪災害にも注意が必要です。