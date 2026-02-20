◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日 フィギュアスケート 女子フリー（2026年2月19日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

22年北京五輪の金メダリストで世界選手権は3連覇したフィギュアスケート界レジェンドであるネイサン・チェン（26）が19日（日本時間20日）に更新された米メディア「Yahoo!Sports」でミラノ・コルティナ五輪・女子フィギュアスケートをレポート。24年ぶりとなる米国選手のフィギュア女子で金メダリスト誕生を称賛した。

今大会は米メディア「Yahoo!Sports」でミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケートをレポートしていたチェン。

昨季世界選手権女王のアリサ・リュウ（20＝米国）がフリーで1位となる150・20点、合計226・79点と圧巻の演技を見せ、SP3位からの逆転で金メダルを獲得した。フィギュア女子で米国選手の金メダルは02年ソルトレークシティー大会のサラ・ヒューズ以来、24年ぶりだった。

チェンは「彼女を誇りに思います。アメリカも彼女を誇りに思っていると思う」と称賛した。

そしてフリー演技直前にリュウの金色の衣装を見た時点で「金メダルに輝くかもしれない」と思ったという。

「彼女は本当に頑張って、自分がやりたかったプログラムを披露した。彼女の喜び、興奮、祈りが伝わってくる。彼女の言葉にプレッシャーという言葉は存在しません。本当に素晴らしいこと。彼女は信じられないほどの道のりを歩んできました。4年前はスケートをする気力もなく、引退して、このスポーツを脇に置きたいと思っていた。しかし、フィギュアスケートへの愛と興奮を再び見つけ、それが彼女をオリンピックへと導き、表彰台に立たせたのです。彼女が金のドレスを着てステージに上がった瞬間、私は“ああ、これが彼女のオリンピックの瞬間かもしれない。そしてオリンピック金メダルに輝くかもしれない”と思った」と振り返った。