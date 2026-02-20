TBS若林有子アナウンサー（29）が20日、アシスタントを務める同局ラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。「自分の恋人がペアスケーターだったら」という話題で議論を交わした。

オープニングで、連日のメダルラッシュに沸くミラノ・コルティナ五輪についてトーク。フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組が精神的に支え合う姿にも注目が集まったが、若林アナはパーソナリティーの今田耕司に対し「恋人がペアスケーターだったら、嫉妬するかしないかという話をしていて」と本番前にスタッフ間で議論になったと話した。

今田が「あの2人の演技を見たら。わかばちゃん（若林アナの愛称）は嫉妬する派でしょ？」と尋ねると、若林アナは「私は大やきもち焼きなので。私は、私以外の人全員かぼちゃに見えるような人がいいと思っているので」と言い切って笑いを誘った。

一方で男性スタッフは「やきもちを焼かない派」が多数のようで、「『やきもちそんなので焼かないよ』『カッコ悪いじゃん』みたいなこと言ってて。うそじゃん！」と納得がいかない様子。今田が「俺が後から（ラジオブースに）入ってきて、能天気に『そりゃ嫉妬するな〜』って言うてもうたんや」と苦笑すると、若林アナは「今田さんそうですよね！？って」と今田の意見に賛成し、スタッフに対しては「逆にこの素直な方がカッコいいんです」と訴えた。

今田が「あの演技を見せられたらさ、うれしさと、敵わないなになっちゃう。若いから、まだ。分かるわあ、青いわ。ちょっとええかっこするの」と年長者としてコメントすると、若林アナは再び「素直な方がカッコいいんですから」とスタッフに言い聞かせていた。