小林虎之介、デビューから5年 話題作での活躍続く 『下剋上球児』での経験が糧に
『下剋上球児』『ひだまりが聴こえる』『宙わたる教室』と、さまざまな作品で確かな存在感を放ち、真っすぐな演技で観る者の心をつかむ小林虎之介。2026年は連続テレビ小説『風、薫る』や『俺たちの箱根駅伝』への出演が控えるなど、さらなるブレイクが期待される。そんな彼が、ドラマW-３０『ながたんと青と -いちかの料理帖-２』（WOWOW）で新境地に挑む。デビューから5年を迎え、着実にステップアップを続ける小林に“俳優・小林虎之介の現在地”を聞いた。
◆自分とかけ離れた人物を演じることに難しさ
本作は、月刊漫画誌「Kiss」（講談社）にて連載中の磯谷友紀による同名漫画を実写化したドラマ。戦後間もない京都を舞台に、主人公の料理人・桑乃木いち日（門脇麦）が、経営難に陥った実家の料亭「桑乃木」を存続させるため、大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周（作間龍斗）と政略結婚したことから始まるグルメラブストーリーだ。2023年に放送・配信された連続ドラマの続編となる。小林は、周の兄・栄として新シリーズから登場し、いち日や周を振り回す。
――本作出演オファーを聞かれた時のお気持ちはいかがでしたか？
小林：原作を読ませてもらって、自分とは全然違う人間なので「栄、俺!? 大丈夫かな？」と思いました（笑）。でも、これまではちょっとどこか自分と似ているキャラクターを演じることが多かったので、自分と離れた人物を演じられるということが楽しみでした。
――栄のどういうところがご自分とは違いましたか？
小林：もう全然違いましたね。俺にはこんな人間性はないし、仮面を被って生きたり、何かを企んだりとかないですし。こんな人もいるんだなと思いましたけど、俳優として挑戦になるなと思いましたし、自分にとって課題になるというか、また新しい演じ方ができたらいいなと臨みました。
――そうした自分とかけ離れた人物を演じるにあたって、どんなアプローチで役作りされましたか？
小林：台本を読んでいると、自分が絶対に発さない言葉選びとかをしているから、セリフを覚えていく中でだんだんと栄というキャラクター像ができあがっていった感じです。あとは、姿勢も気を付けながらやっていました、普段すごい猫背なので。足をよく組むとかそうしたことは原作からお借りして、意識してお芝居していました。
栄は表面上笑っているけれど目の奥が死んでいる、と監督と決めたんですけど、いざやろうと思ったら難しかったですね。心を無にして笑顔の仮面だけ作ってお芝居していました。
――栄というキャラクターはどんな人物だと感じられましたか？
小林：可哀そうな人だなって思います。複雑な家族関係のせいでこうしないと生きていけなかった子だったので、たぶん心を壊しちゃったんだと思うんですよね。この子は心が壊れたまま生きてきて、演技をしないと生きてこられなかったんだというのを自分の中で大事にして演じていました。
◆門脇麦＆作間龍斗のフレンドリーな人柄に助けられた
――岡山ご出身の小林さんですが、関西弁のセリフはすんなり？
小林：よく言われるんですけど、全然違いますからね。イントネーションが超難しかったです。方言指導の方が「テレビで聞きなれている関西弁は東京に染まった関西弁だから全くの別物だ」とおっしゃっていて。僕はあれが関西弁だと思っていたし、大学に関西出身の友人も多かったのである程度いけるだろうと思っていたのですが、まったく通用せず（笑）。なんなら違う言語みたいな感覚でした。
――門脇さん、作間さんとの共演はいかがでしたか？
小林：2人ともすごくフレンドリーで本当に助かりました。現場へ行くのが楽しみでした。
門脇さんには『タコピーの原罪』を薦められて読み始めたり、知り合いに共通のスタッフさんがいたので、一緒にテレビ電話で話したりもしました。
作間くんとは、カメラが共通の趣味だったので、現場に持って来て話したり。作間くんは現場では動画メインで撮っていて僕は写真だったのですが、「このレンズはドラマで使うものよりいいんだよね」「すげえ！」と言い合ったりと仲良くなれました。
――京都での撮影は楽しめましたか？
小林：いろんなところを観光して写真を撮ったり、美味しいご飯にも行かせてもらえて楽しかったです。ただ、ホテル生活が長くて、僕は家が大好きなんでちょっとホームシックになりました。夏場の撮影だったので、部屋の植物は大丈夫かな？って心配になったりしましたね。
――完成された作品を見て、おすすめのポイントはどこでしょうか？
小林：それは作間くんのバックハグですね。「おお！さすが！」と思いました。あと、お姫様抱っこも（笑）。
――ご自身のところでは？
小林：え〜。なんだろう。チェスのシーンですかね。頭良さそうな感じでやっているので。
――そのチェスのシーンは、作間さんとの最初のシーンだったということで、「人見知り同士で地獄みたいだった」と作間さんがおっしゃっていました。
小林：本当ですか！ 俺は別に人見知りとかじゃなくて、1発目のシーンだったから、自分が考えてきた役が監督的に大丈夫かどうかわからなくて極限集中状態だったんです。チェスの動きもちゃんとやらなくちゃいけなくて、ちょっと余計なことは誰もしゃべりかけないでくれ！みたいな雰囲気で集中していたんですよね。もうちょっとしゃべってリラックスしたほうがよかったですね（笑）。
――本作は、画面を彩るおいしそうな料理も魅力の１つですが、小林さんの印象に残っている料理を教えてください。
小林：コロッケですね。食べているサクサクっていう音が最高で、夜中に「こんな時間に、こんなの見せるなよ！」と思いながら観ていました。
――普段料理はされるんですか？
小林：はい。体の調子を良くする料理を心がけています。最近の得意料理は味噌汁。具はなめこ、しめじ、えのきといったキノコ類が好きです。
――ちなみに、人生で一番思い出に残っている料理はなんですか？
小林：牧場をやっている親戚がいるんですけど、3年くらい前の年越しにみんなで集まって朝から夜までずっとワインを飲んで楽しく過ごしていたのですが、その時に料理上手なおじさんが作ってくれた羊の肉料理が忘れられないです。本当に美味しかったんですよね。
◆デビューから5年 『下剋上球児』での経験が糧に
――今年デビュー5周年を迎えられましたが、振り返るとどんな5年でしたか？
小林：5年ですか!? 目まぐるしい5年でしたね。実際にすごく仕事しているって感じているのはこの2年ですけど、本当に下積みの時から比べると頑張ったなっていう感じです。下積み時代も、僕はすごく楽しいと思ってやっていたんですよ。売れたらもうこんな時間はないんだと思ったらすごく楽しくて、「下積み、楽しい！」みたいな。
――5年の中でターニングポイントを挙げるとすると…。
小林：やっぱり『下剋上球児』ですね。いろんなことを見て、知って、勉強した作品でした。甲子園までみんなでバスで移動したり、本当の部活みたいな感じでした。
大変なこともあったし、当時もこんな経験は今しかできないことなんだと思ってやっていましたけど、すごく記憶に残っている作品です。
あの時の仲間が活躍しているのを見ると刺激も受けますし、俺も頑張ろうという気持ちにもなりますね。
――『宙わたる教室』ではイッセー尾形さんと、映画『生きがい』では鹿賀丈史さんとご共演されました。大先輩との共演を通して学んだことはどんなことでしょう。
小林：寡黙はかっこいい（笑）。寡黙は渋くてかっこいいので、いつか寡黙になりたいです。
――そこですか（笑）。でも、小林さんも寡黙なほうじゃないですか？
小林：時と場合によります。今日はよく喋る日ですね（笑）。
――その日によって、ご自身でもどっちの小林虎之介が出てくるかわからない（笑）。
小林：本当に日によっても現場によっても全然違うんで。もういろんな小林虎之介がいますね。
――（笑）。28歳になられたばかりですが、20代のうちにチャレンジしたいことはありますか？
小林：旅行で海外に行っておきたいですね。「これが僕のアナザースカイ！」っていつか言いたいじゃないですか（笑）。僕、飛行機に乗ったのも沖縄に行った一度しかないので、アナザースカイを探しに行きたいです。
――お忙しい日々かと思いますが、プライベートではカメラのほかにハマっていることはありますか？ 部屋に植物があるとのことでしたが、どんな植物を育てられていますか？
小林：ドラセナやパキラです。ドラセナに関しては最近ちょっと悲劇が起こりまして。ドラセナって“幸福の木”と呼ばれてるんですよ。冬はあんまり水をやらなくていいんですけど、1ヵ月ぶりくらいに水をあげたら次の日からめっちゃ枯れ始めて！ 幸福の木の葉っぱが全部ポロポロと。何か不吉なことが起きるんじゃないかとビクビクしています（笑）。
植物にハマったのは、友人の兵頭功海という俳優がいるのですが、彼が「家に植物を置きたい」というので、一緒に見に行ったことがきっかけです。「俺も育ててみようかな」と思って、それからハマってますね。
――それでは最後に、この作品を楽しみにされている視聴者の皆さんにメッセージをいただいてもいいですか。
小林：僕はこの作品を一気に最後まで全部見て、本当に飯テロだなって思いました（笑）。めちゃくちゃご飯がおいしそうで、自炊したくもなるし、たくさん美味しいものを食べたくもなると思います。
それに加えて、今回は各々の夫婦間の関係性が深掘りされるので、その人間模様にも注目していただきたいです。
（取材・文：近藤ユウヒ 写真：米玉利朋子［G.P.FLAG inc］）
連続ドラマW-３０『ながたんと青と -いちかの料理帖-２』は、WOWOWにて2月20日23時より放送・配信。
