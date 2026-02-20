『モンスターズ・ユニバーシティ』が金ローで3月20日放送 マイクとサリーの出会いやモンスター界最大の事件を巡る大冒険を描く
アニメ映画『モンスターズ・ユニバーシティ』（2013）が、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて3月20日21時から放送されることが決まった。
【写真】『モンスターズ・ユニバーシティ』の登場キャラクターたち
大ヒット映画『モンスターズ・インク』の続編となる本作は、マイクとサリーの出会い、友情の始まり、そしてモンスター界最大の事件を巡る大冒険を描くファンタジー・アドベンチャー。
「いつか必ず、怖がらせ屋になるんだ！」。幼い頃からの夢をかなえるため、明るくて前向きなマイクは「モンスターズ・ユニバーシティ」の怖がらせ学部に入学する。そこには、サリーをはじめとする大きくて才能にあふれる未来の“怖がらせ屋”たちが大勢いた。
見た目も性格も全く違うふたりが、いかにして最強の怖がらせ屋コンビになったのか？夢と笑いと感動に満ちた驚くべきスクール・ライフが始まる―。
反発し合うマイクとサリーは大切な期末試験で騒動を起こし、学長から「怖くないモンスターは必要ない」と学部から追放されてしまう。しかし、それで落ち込んでいるだけのマイクではない。学長と取引をし、「伝統の“怖がらせ大会”で優勝すれば『怖がらせ学部』に復帰できる」という約束を取り付けたのだ。果たして…。
『モンスターズ・ユニバーシティ』は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて3月20日21時放送（本編ノーカット）。
